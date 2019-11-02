Экс-кандидата в губернаторы Приморья Ищенко исключили из КПРФ

Бывшего кандидата в губернаторы Приморья Андрея Ищенко единогласно исключили из КПРФ на заседании пленума краевого комитета партии 2 ноября. Как сообщил первый секретарь крайкома Анатолий Долгачев агентству PrimaMedia, причиной стало поведение господина Ищенко в соцсетях. Однопартийцев возмутили публикации Андрея Ищенко в его Telegram-канале, который сейчас называется «Красный император».

«Заявление о выходе из партии Ищенко не подавал. Мы планировали рассмотреть его персональное дело, но он, во-первых, не явился, а, во-вторых, накануне снялся с учета во Владивостокском отделении. Мы поняли, что он, таким образом, пытался бежать от товарищеского суда»,— сказал господин Долгачев.

Заседание решили созвать после того, как Андрей Ищенко написал обращение к президенту США Дональду Трампу, опубликовал оскорбительные посты в адрес сенатора Людмилы Талабаевой и несколько городских и краевых депутатов, пояснили в КПРФ. Последняя публикация о Дональде Трампе, которую нашел “Ъ”, содержит следующую фразу на английском языке: «Дональд, тебе нужно любить свою жену, а не нефтяное сырье. Из России с любовью». Это комментарий к заявлению президента США о том, что ему нравится нефть и американцы будут охранять нефтяные объекты в Сирии.

Напомним, выборы губернатора Приморья в 2018 году обернулись скандалом. Итоги голосования второго тура, по которым Андрея Ищенко победил тогдашний врио главы региона Андрей Тарасенко, были признаны недействительными, господин Тарасенко подал в отставку. В повторных выборах никто из них не участвовал. Врио губернатора стал Олег Кожемяко, который в итоге и возглавил регион.

Подробнее о скандальных выборах — в материале “Ъ” «Олег Кожемяко готов ответить за все».