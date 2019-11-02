Следователи допросили экс-мэра Грозного Ислама Кадырова

Следствие провело допрос бывшего мэра Грозного Ислама Кадырова — родственника главы Чечни Рамзана Кадырова — после появления кадров его жестокого обращения с жителями на посту главы города. Телеканал «Грозный» показал съемку, как бывший мэр направляется к зданию следственного управления, от комментариев он отказался.

«Ислам Кадыров явился по повестке в СУСК России по Чеченской Республике. Допрос бывшего мэра длился почти три часа»,— говорится в сюжете телеканала (цитата по «РИА Новости»). Каких-либо подробностей о ходе процесса неизвестно, телеканал сообщил, что следователи от комментариев также отказались.

Из сюжета, который вызвал вопросы к бывшему мэру, следует, что он избивал и пытал электрошокером горожан, отказывающихся вовремя оплачивать услуги ЖКХ. Местные наблюдатели убеждены, что репортаж был санкционирован лично главой республики и имел цель опровергнуть слухи об участии родственника в заговоре против него. Полиция начала проверку после демонстрации сюжета.

Ислам Кадыров занимал пост мэра с 2012 по 2015 год. После этого он руководил администрацией главы и правительства Чечни.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Экс-мэр Грозного поплатился за пытки».