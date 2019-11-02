РПЦ прекратит общение с главой греческой церкви

Русская православная церковь (РПЦ) прервет евхаристическое общение с архиепископом Афинским и всей Эллады Иеронимом II, заявил глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион. Ранее Иероним II направил мирную грамоту с признанием главе Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанию Думенко.

«Мы сказали о том, что, если архиепископ Афинский официально признает украинский раскол, тогда его имя будет вычеркнуто из диптихов Русской православной церкви. Что это означает? Это означает, что, когда патриарх будет совершать богослужения, он не будет поминать Афинского архиепископа, как он уже не поминает Константинопольского патриарха»,— сказал митрополит в программе «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он уточнил, что это не означает прекращение общения со всей Элладской церковью. РПЦ начнет рекомендовать паломникам отказаться от поездок в епархии тех архиереев Элладской церкви, которые признают ПЦУ.

Напомним, в апреле 2018 года власти Украины решили образовать собственную православную церковь. При поддержке патриарха Варфоломея был запущен процесс по ее созданию. 15 декабря в Киеве прошел так называемый объединительный собор православных церквей Украины, на котором избрали главу новой церковной структуры — митрополита Киевского Епифания. В РПЦ украинскую церковь назвали собранием раскольников.

О ситуации с признанием УПЦ архиепископом Афинским и всей Эллады, читайте в публикации “Ъ” «Послание эллинам».