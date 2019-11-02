Погиб числившийся пропавшим третий член экипажа танкера «Залив Америка»

Третий член экипажа танкера «Залив Америка» в порту Находки погиб, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерального агентства морского и речного транспорта. Ранее сообщалось о двух погибших, еще один человек числился пропавшим без вести.

«Два тела подняты, один утонул на глазах у экипажа»,— сообщила пресс-служба. Поиски его тела продолжаются. По словам собеседника агентства, погодные условия в районе Находки позволяют проводить поисковые работы.

Напомним, на танкере «Залив Америка» произошел хлопок газа. По данным следствия, возгорания не было. Морской спасательно-координационный центр Владивостока сообщил «Интерфаксу», что хлопок произошел «на грузовой палубе пятого танка (закрытое помещение, спроектированное для перевозки жидкостей наливом.— “Ъ”)». Дальневосточная прокуратура отметила, что разлива нефти не произошло. Возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).