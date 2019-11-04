Гонкуровскую премию получил писатель Жан-Поль Дюбуа

Лауреатом Гонкуровской премии, самой престижной награды за лучший роман на французском языке, стал писатель Жан-Поль Дюбуа за книгу «Не все люди живут одинаково» («Tous les hommes n'habitent pas le monde de la meme facon»), сообщает BFM TV. На премию также были выдвинуты писатели Амели Нотомб, Жан-Люк Коаталем и Оливье Ролен.

Гонкуровская премия вручается во Франции с 1903 года. Она является старейшей и одной из самых престижных наград для авторов, пишущих на французском языке. Среди ее лауреатов были — Марсель Пруст, Анри Труайя, Морис Дрюон, Мишель Уэльбек и Патрик Модиано. Победитель определяется в ходе специального торжественного обеда в парижском ресторане «Друан» десятью писателями и критиками, членами Гонкуровской академии. Согласно уставу, она может присуждаться автору только один раз в жизни. В прошлом году Гонкуровскую премию получил Николя Матьё за произведение «Дети после них.

Подробнее о прошлогоднем лауреате — в материале “Ъ” «Отморозки и другие звери».