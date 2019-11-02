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Американский космический корабль Cygnus вышел на орбиту

Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту после отделения от второй ступени ракеты-носителя Antares, сообщает NASA в Twitter. Он должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) 3,7 т груза для исследований и других задач.

Напомним, предыдущий запуск корабля Cygnus состоялся в апреле, он доставил на МКС 3,5 т груза. С 2013 по 2019 год к МКС было отправлено 12 кораблей Cygnus. Как правило, они доставляют на международную станцию продовольствие, а также оборудование для проведения космонавтами научных исследований.

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