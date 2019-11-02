Американский космический корабль Cygnus вышел на орбиту

Американский грузовой космический корабль Cygnus успешно вышел на орбиту после отделения от второй ступени ракеты-носителя Antares, сообщает NASA в Twitter. Он должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) 3,7 т груза для исследований и других задач.

Spacecraft separation! @northropgrumman’s #Cygnus cargo spacecraft is now flying in orbit on its own for a mission to deliver more than 8,200 pounds of @ISS_Research and cargo to the @Space_Station. Watch our live coverage: https://t.co/obe9nNNntj — NASA (@NASA) 2 ноября 2019 г.

Напомним, предыдущий запуск корабля Cygnus состоялся в апреле, он доставил на МКС 3,5 т груза. С 2013 по 2019 год к МКС было отправлено 12 кораблей Cygnus. Как правило, они доставляют на международную станцию продовольствие, а также оборудование для проведения космонавтами научных исследований.