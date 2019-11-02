Чего не вылечишь ради квартиры

Генпрокуратура РФ направила в Прикубанский райсуд Краснодара иск о конфискации активов бывшего начальника ФГКУ «Санаторий ФССП России "Зеленая долина"» Александра Сафонова, обвиняемого Следственным комитетом России (СКР) в мошенничестве в особо крупном размере. У бывшего чиновника надзор хочет отобрать более 40 объектов недвижимости, а также семь машин, включая Bentley и Porsche. Его криминальные активы оцениваются почти в 300 млн руб.

Исковое заявление в суд об обращении в доход государства активов Александра Сафонова на 280 млн руб. было подписано заместителем генпрокурора РФ Юрием Пономаревым, который утверждал и обвинительное заключение по его делу. По данным Генпрокуратуры, было установлено, что Александр Сафонов, возглавлявший расположенный в Туапсинском районе Краснодарского края санаторий Федеральной службы судебных приставов «Зеленая долина» с 2009 по 2017 год, «неоднократно похищал деньги, выделяемые из федерального бюджета». На эти средства, полагает надзор, он купил в Краснодарском крае и Москве 44 дорогостоящих объекта недвижимости, в основном квартиры в новостройках и с десяток земельных участков, а также семь автомобилей, среди которых выделяются Mercedes-Benz G500, Bentley Continental GT Speed, Porsche 911 Turbo Coupe и Lexus NX 200. По версии Генпрокуратуры, информация об имуществе господином Сафоновым тщательно скрывалась, и только «после увольнения с госслужбы» оно было оформлено на экс-чиновника и его доверенных лиц. После этого надзор и заинтересовался активами бывшего начальника ведомственного санатория. Отметим, что официально задекларированные доходы господина Сафонова за девять лет госслужбы составили всего 7,5 млн руб.

Фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) Александр Сафонов стал в мае 2018 года, после того как сменивший его в 2017 году руководитель санатория провел ревизию финансово-хозяйственной деятельности четырехзвездной «Зеленой долины». Выяснилось, что господин Сафонов на протяжении ряда лет закупал у юридических и физических лиц в три раза больше сжиженного газа на нужды санатория, чем требовалось. Материалы были переданы в ГСУ СКР, где в действиях экс-начальника ФКГУ нашли состав преступления. Правда, по версии следствия, ущерб ФССП (в пятницу отметила свой профессиональный праздник), нанесенный в рамках этого дела, составил всего 20 млн руб. Первое, но, очевидно, не последнее уголовное дело господина Сафонова рассмотрят в том же Прикубанском райсуде, где намечена конфискация его активов.

Юрий Сенаторов