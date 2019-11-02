Тайны королевской спальни

Король Таиланда зачищает свой дворец. В октябре было объявлено об увольнении официальной наложницы короля. Затем последовали увольнения ключевых людей двора. Притом что король Рама X известен своей экстравагантностью, эти его действия вызвали интерес не только у тех, кто обычно следит за сплетнями из высшего общества, но и у вполне серьезных политологов. По их мнению, в стране происходит плавная контрреволюция.

Октябрьский переворот

В Таиланде принято чтить и любить монарха. Лояльность подданных объясняется и тысячелетней привычкой, и наличием, пожалуй, самых суровых в мире законов, преследующих оскорбление августейшей семьи. Неудачно приклеенная марка (естественно, изображающая монарха), упавшая под ноги купюра или монета (с изображением монарха), не говоря уже о чем-то более зловещем вроде твита или поста в Facebook, вполне могут отправить виновника сначала на скамью подсудимых, а потом и в тюрьму — лет на пятнадцать.

Это следует иметь в виду, чтобы оценить тот шок и очевидное разочарование, которые в середине октября испытали жители страны, узнав о падении Нирамон Оунпром. Медсестры, летчицы и телохранительницы, которую король Рама X всего за несколько месяцев до этого, в июле, объявил своей официальной наложницей, присвоив ей звание генерал-майора и более «высокое» имя Сининат Пилатканлаяни. Сообщения с хэштегом #SaveyKoi в Twitter (Koi — прозвище наложницы) оказались едва ли не единственным безопасным способом подданных короля выразить свое отношение к происходящему.

Генерал-майор сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди Фото: AP

Впрочем, на публичном унижении генерал-майора Кои, которую в самых неясных терминах обвинили в неблагодарности и чрезмерных амбициях, чистки не закончились. Через неделю своих постов, званий и наград лишились шестеро приближенных короля из состава так называемой службы по охране королевских покоев — врач, ветеринар, глава полицейской службы по охране королевских покоев и охранники. Обвинения и в этом случае были крайне расплывчаты («совершили злодеяние»). Но важно было, что информация об увольнении была опубликована в официальной газете королевского двора и широко распространена местными и иностранными массмедиа.

Еще через неделю прошла очередная волна отставок — теперь уже разжалованных охранников короля обвиняли в «адюльтере».

Новость снова стала первополосной в Таиланде и широко обсуждаемой за его пределами, притом что никаких подробностей королевский дворец не предоставил. До сих пор неизвестно даже, что стало с несчастной Кои.

Самый необычный кронпринц

Надо сказать, что нынешний таиландский монарх стал безусловным любимцем бульварных газет еще задолго до того, как стал королем. Историями о свадьбах, разводах, вечеринках и разного рода причудах его высочества принца Вачиралонгкорна полны разделы светских новостей всех газет мира.

Он родился в 1952 году и стал единственным сыном короля Рамы IX, который правил страной 70 лет. В возрасте 20 лет принц был провозглашен наследником престола.

По данным на 1 ноября 2019 года, он был женат пять раз и четыре раза разводился громко и необычайно жестоко.

Первый раз он женился в 1977 году, и этот брак, по крайней мере на бумаге, длился дольше всех. Однако жил кронпринц не со своей женой, а с актрисой, которая родила ему пятерых детей. Тем не менее его первая жена — единственная, которая и после развода сохранила титул принцессы и осталась при дворе. Впрочем, скорее всего, это не имело никакого отношения к желаниям ее бывшего мужа. Просто она была его кузиной, а выбрасывать за порог особ королевской крови в Таиланде не принято.

В 1993 году кронпринц официально женился на своей любовнице, а его дети стали принцами. Счастье длилось не очень долго. Принцесса-актриса вместе с детьми бежала от него в Нью-Йорк, а ее дети рассказывали о своем отце всякие гадости.

К примеру, по их словам, когда кронпринц охладел к своей второй жене, он приказал развесить по всему дворцу плакаты, в которых обвинял ее в измене с каким-то маршалом ВВС.

Он написал письма в школы, где учились его дети, о том, что не станет больше оплачивать их обучение. Он не отвечал на письма своих детей, а после развода и вовсе отказался признавать их своими.

О третьей жене кронпринца, принцессе Шрирасми, нация узнала только в 2005 году, хотя брак был заключен четырьмя годами ранее. До того как стать кронпринцессой, женщина работала официанткой. Именно в это время беспрецедентная экстравагантность кронпринца стала известна во всем мире.

Появились, например, видео с вечеринки, которую принц устроил своей собачке Фу-Фу на день рождения. На видео было хорошо видно, что кронпринцесса (та, которая официантка) на торжестве была обнажена, если не считать едва заметных стрингов. Она ела из собачьей миски, а потом вместе с принцем пела собачке «Happy Birthday». Потом оказалось, что Фу-Фу по случаю дня рождения присвоено звание маршала авиации.

Американский посол в Таиланде, устроивший как-то прием для Фу-Фу и августейшей четы, позже сообщал в Вашингтон: «Фу-Фу — главный маршал авиации. Он был наряжен в соответствующий мундир… В какой-то момент он вскочил на стол и начал лакать напитки из бокалов гостей, включая и мой».

В кронпринцессах Шрирасми продержалась до 2014 года. С ней муж поступил необыкновенно жестоко. Он не только лишил ее всех титулов и распространил ее фотографии с выбритой головой, но и лишил права встречаться с собственным сыном, нынешним кронпринцем Таиланда.



Через год после очередного развода умер Фу-Фу. Ему были организованы почетные похороны по высшему буддистскому разряду.

Некоторое время принц жил холостяком, а роль жены исполняла его подруга-стюардесса. Только после смерти отца и восшествия на престол, в 2019 году, он официально сочетался с ней браком. Фотографии торжества, на котором королева лежала ничком перед стопами августейшего супруга, разошлись по всему миру.

А через несколько месяцев король Рама X соблаговолил еще одну свою любовницу, ту самую Кои, сделать официальной королевской наложницей. Ей он тоже даровал звание главного маршала авиации.

Государство — это он

Указ о назначении Кои официальной наложницей короля вызвал огромный интерес у политологов. Они заметили в этом не столько экстравагантность монарха, сколько его холодный расчет.

Празднование 67-летия короля Таиланда Рамы X, Бангкок Фото: Reuters

До середины 20-х годов прошлого века Таиланд, называвшийся тогда Сиамом, был абсолютной монархией. Но потом под влиянием военных власть короля была ограничена, в стране появились конституция, парламент, выборы. Вместе с абсолютной властью таиландские монархи расстались и с практикой назначения официальных наложниц.

То, что король Рама X решил восстановить эту практику, было сочтено еще одним признаком того, что главная цель короля — восстановление по факту, если и не де-юре, абсолютизма в Таиланде.

Предположение это появилось не на пустом месте. Еще отец нынешнего короля проявил необычную для себя заинтересованность в политике. Он очевидно потворствовал свержению премьер-министра Таксина Чинавата в 2006 году и позже всячески поддерживал мятежников. Но Рама IX был необычайно уважаем в стране, и поддержать что-то или выступить против чего-то он мог непублично. Смолчав. Сделав вид, что ничего не происходит. Или сделать что-то почти незаметное. Дать аудиенцию генералу, отказать во встрече политику. Что-то в этом роде.

Новый король, про которого точно знали, что он назначил собаку маршалом авиации, а потом похоронил как почтенного бонзу, таким уважением и популярностью, разумеется, не пользовался. Поэтому он начал действовать более откровенно.

Для начала он вполне публично вмешался в процесс утверждения новой конституции и заставил правительство переделать ее уже после того, как текст основного закона был утвержден на референдуме. Изменения касались в основном его права на назначение регента и наследника престола (раньше это было прерогативой парламента), а также возможности короля разрешать некоторые политические вопросы, если конституционные институты (парламент, правительство) оказываются в тупике. При этом условия, при которых король мог действовать «в соответствии с традициями», были изложены невнятно, а фраза о «традициях» и вовсе никак не объяснялась.

Но затем король переподчинил себе пять государственных ведомств, которые разом дали ему контроль над финансами и реальный контроль над некоторыми из силовых ведомств. В его подчинение перешли бюро королевской собственности (БКС), управление королевского двора, королевский секретариат и ведомства, отвечающие за безопасность королевской семьи и королевских резиденций.

Новые банкноты с изображением Рамы X Фото: Reuters

Официальное объяснение — эти ведомства обеспечивают работу и быт королевской семьи, поэтому вполне естественно, если они перейдут под непосредственное монаршее управление. В соответствии с традицией.

Так король стал обладателем нескольких тысяч штыков и, что еще важнее, единственным и прямым владельцем активов БКС. Они, по самым консервативным оценкам, стоят $30 млрд и которые некоторыми экономистами оцениваются в два раза выше.

Историю с наложницей короля, так быстро потерявшей и статус, и, возможно, свободу, эксперты склонны рассматривать как продолжение политики Рамы X по консолидации власти. Король не может заставить народ полюбить себя, но бояться — вполне. Возможно, именно поэтому те события, информация о которых в других королевских столицах обычно не выходит за пределы королевской спальни, в Бангкоке была распространена так публично.

Вячеслав Белаш