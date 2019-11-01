Законопроект о защите инвестиций внесен в Госдуму

Проект закона о соглашениях о защите и поощрении капвложений в РФ (СЗПК) внесен в Госдуму, подтвердил “Ъ” курирующий эту тему в ведомстве заместитель главы Минфина Андрей Иванов. При этом в проекте в процессе работы над ним правительства появилось несколько изменений.

В частности, по словам господина Иванова, в него вошла норма о неизменности регуляторной среды: согласно нынешней версии законопроекта, любые изменения госрегулирования будут вступают в силу в отношении участников соглашений о СЗПК не ранее чем через три года после принятия, рассказал заместитель главы Минфина. Напомним, изначально это положение входило в альтернативный законопроект вице-премьера Дмитрия Козака на ту же тему.

По данным “Ъ”, среди прочих новшеств проекта — подход, при котором неувеличение ставки НДС на срок реализации инвестпроектов государство гарантировать не будет, однако вопросы компенсации потерь от ее повышения могут быть предметом отдельных соглашений. Еще одна новая идея — отказ от «единого окна» для подписания соглашений о СЗПК в правительстве: последняя редакция законопроекта предполагает, что подписывать соглашения будут уполномоченные правительством лица, порядок их выбора также определит Белый дом. Наконец, в компромиссную версию, направленную в Госдуму, по данным источников “Ъ”, вошла норма, по которой, если для реализации проекта инвестору требуется государственная инфраструктура, он получит право построить ее за свой счет, получив возмещение по государственным расценкам на такие объекты.

Дмитрий Бутрин, Олег Сапожков