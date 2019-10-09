Кодекс кодексу глаз не выклевал

Конкуренция между двумя проектами инвесткодекса — закона о поощрении инвестиций в России — сохраняется: на вчерашнем совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева формального выбора между ними сделано не было. На текущий момент в Белый дом внесен только законопроект Минфина — он и должен рассматриваться на заседании правительства в четверг. Однако у альтернативного проекта, подготовленного Дмитрием Козаком, еще есть шансы на принятие — как минимум, в качестве поправок ко второму чтению проекта Минфина.

Вопрос об итоговом виде концепции механизма защиты инвестиций в России пока остался подвешенным даже после посвященного ему вчерашнего совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева. Напомним, разработка законопроекта о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) уже больше года ведется Минфином. Документ предусматривает заключение соглашения между инвестором и государством о неизменности на весь срок реализации проекта его условий — в случае их нарушений инвестор сможет рассчитывать на компенсацию. Неопределенность в его судьбу внес вице-премьер Дмитрий Козак, ранее критиковавший проект Минфина и подготовивший альтернативную версию — законопроект «О поощрении и защите частной инвестиционной деятельности в России» (см. “Ъ” от 7 октября). Его вариант предполагает возможность признания изменений условий реализации любого проекта, а не только стороны соглашения, реальными ущербом с последующим возмещением его из бюджета. Однако документ так и не был внесен в правительство.

Источник “Ъ”, знакомый с обстоятельствами обсуждения перспектив обоих проектов в Белом доме, предполагает, что решение о том, какой из них предпочесть, будет приниматься премьер-министром Дмитрием Медведевым как политическое,— и в этом случае то, что законопроект, разработанный по поручению Дмитрия Козака, формально не внесен на рассмотрение, препятствием при его оценке не станет. Сам глава правительства приверженности той или иной версии документа на вчерашнем совещании не демонстрировал, озвучив лишь общий принцип СЗПК — «это должна быть такая правовая платформа для инвесторов, которые будут по максимуму защищены от изменения политики государства, если эти государственные решения ухудшают условия работы». По словам господина Медведева, споры ведутся давно, и пора бы их завершить — «наверное, это естественно, поскольку все хотят внести свою лепту и вместе с тем создать условия для регулирования такого рода отношений на продолжительное время». Премьер также подчеркнул, что исходит из того, что законопроект уже в четверг должен быть вынесен на заседание правительства.

В пресс-службе Белого дома “Ъ” пояснили, что на заседании правительства будет рассматриваться только законопроект Минфина — именно он внесен в установленном порядке в Белый дом. В случае одобрения, добавили в правительстве, документ будет направлен в Госдуму. Впрочем, у проекта Дмитрия Козака даже при таком раскладе останется процедурная возможность для принятия — в качестве правительственных поправок ко второму чтению законопроекта в Госдуме.

Евгения Крючкова, Олег Сапожков