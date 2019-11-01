СКЖД перечислила в бюджет 13,7 млн рублей налогов в этом году

За девять месяцев этого года Северо-Кавказская железная дорога перечислила в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 13,7 млрд руб., сообщает пресс-служба магистрали.

Так, в региональные и местные бюджеты по итогам работы СКЖД перечислила свыше 7,1 млрд руб. В бюджет Краснодарского края перечислено более 3,4 млрд руб., Ростовской области – 2,6 млрд руб., Ставропольского края – 457 млн руб., Республики Дагестан – 288 млн руб., Чеченской Республики – 133 млн руб., Кабардино-Балкарской Республики – 94 млн рублей, Республики Адыгея – 53 млн рублей, Республики Северная Осетия-Алания – 41 млн руб., Республики Калмыкии – 15 млн руб., Карачаево-Черкесской Республики – 7 млн руб., Республики Ингушетия – 6 млн руб.

Дарья Голякова