Первое заседание по делу «Седьмой студии» (новый процесс). Главное

Прокурор Михаил Резниченко зачитал обвинительное заключение. Содержательно оно полностью повторяет обвинение, которое было на первом процессе: Кирилл Серебренников создал преступную группу («Седьмую студию»), при содействии «участницы группы», сотрудницы Минкульта Софьи Апфельбаум, заключал контракты на получение денег от министерства на проект «Платформа», обналичивал их и тратил по своему усмотрению. Всего «участники группы», по словам прокурора, похитили 133 млн из 216 млн руб., выделенных Минкультом. Никто из подсудимых свою вину не признал.
Серебренников не стал давать показания в начале процесса. Этим линия защиты режиссера отличается от той, которую они с адвокатом выбрали на первом процессе. Тогда режиссер несколько дней подробно рассказывал, как была организована «Платформа». После него на первом процессе выступил Малобродский, который сегодня также отказался давать показания вначале, а затем к кафедре вышла Апфельбаум. На новых слушаниях дела из трех подсудимых до представления доказательств прокуратурой вызвалась выступить только Апфельбаум. Юрий Итин, как и в прошлый раз, решил сначала послушать доводы гособвинения, а только после представить свои.
Завершен допрос Софьи Апфельбаум. Начальник отдела, а затем глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта, ныне директор РАМТа подробно рассказала суду, как именно в правительстве России оформлялось постановление о «Платформе», что в него было вовлечено сразу несколько ведомств, а следовательно, никакого сговора между ней и Серебренниковым о получении денег быть не могло. Она пояснила, что «Платформа» — авторский проект Серебренникова, что его в 2011 году утвердил президент Дмитрий Медведев, а постановление о выполнении подписал премьер-министр Владимир Путин. Апфельбаум сообщила, что у нее не было права финансовой подписи и полномочиями по проверке финансовых документов ее отдел и департамент в целом не обладали.
Обвиняемым не стали избирать меру пресечения. Перед тем как зачитать обвинительное заключение, прокурор Михаил Резниченко попросил суд избрать всем подсудимым меру пресечения в виде подписки о невыезде, поскольку те обвиняются в тяжком экономическом преступлении. Однако судья Олеся Менделеева отказалась удовлетворять ходатайство гособвинения. «Одна лишь тяжесть обвинения не может быть единственным основанием для избрания меры»,— отметила судья.
Судья спешит рассмотреть дело «в разумные сроки». Она сообщила участникам процесса, что дело будет рассматриваться каждый рабочий день с десяти утра и до шести вечера. Судья сказала адвокатам, что, если те не могут явиться на процесс, пусть присылают замену. Она дала понять, что если заседания будут откладываться из-за отпусков или командировок защитников, то будут нарушаться права подсудимых «в рассмотрении дела в разумные сроки».