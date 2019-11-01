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Первое заседание по делу «Седьмой студии» (новый процесс). Главное

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  • Прокурор Михаил Резниченко зачитал обвинительное заключение. Содержательно оно полностью повторяет обвинение, которое было на первом процессе: Кирилл Серебренников создал преступную группу («Седьмую студию»), при содействии «участницы группы», сотрудницы Минкульта Софьи Апфельбаум, заключал контракты на получение денег от министерства на проект «Платформа», обналичивал их и тратил по своему усмотрению. Всего «участники группы», по словам прокурора, похитили 133 млн из 216 млн руб., выделенных Минкультом. Никто из подсудимых свою вину не признал.
  • Серебренников не стал давать показания в начале процесса. Этим линия защиты режиссера отличается от той, которую они с адвокатом выбрали на первом процессе. Тогда режиссер несколько дней подробно рассказывал, как была организована «Платформа». После него на первом процессе выступил Малобродский, который сегодня также отказался давать показания вначале, а затем к кафедре вышла Апфельбаум. На новых слушаниях дела из трех подсудимых до представления доказательств прокуратурой вызвалась выступить только Апфельбаум. Юрий Итин, как и в прошлый раз, решил сначала послушать доводы гособвинения, а только после представить свои.
  • Завершен допрос Софьи Апфельбаум. Начальник отдела, а затем глава департамента господдержки искусства и народного творчества Минкульта, ныне директор РАМТа подробно рассказала суду, как именно в правительстве России оформлялось постановление о «Платформе», что в него было вовлечено сразу несколько ведомств, а следовательно, никакого сговора между ней и Серебренниковым о получении денег быть не могло. Она пояснила, что «Платформа» — авторский проект Серебренникова, что его в 2011 году утвердил президент Дмитрий Медведев, а постановление о выполнении подписал премьер-министр Владимир Путин. Апфельбаум сообщила, что у нее не было права финансовой подписи и полномочиями по проверке финансовых документов ее отдел и департамент в целом не обладали.
  • Обвиняемым не стали избирать меру пресечения. Перед тем как зачитать обвинительное заключение, прокурор Михаил Резниченко попросил суд избрать всем подсудимым меру пресечения в виде подписки о невыезде, поскольку те обвиняются в тяжком экономическом преступлении. Однако судья Олеся Менделеева отказалась удовлетворять ходатайство гособвинения. «Одна лишь тяжесть обвинения не может быть единственным основанием для избрания меры»,— отметила судья.
  • Судья спешит рассмотреть дело «в разумные сроки». Она сообщила участникам процесса, что дело будет рассматриваться каждый рабочий день с десяти утра и до шести вечера. Судья сказала адвокатам, что, если те не могут явиться на процесс, пусть присылают замену. Она дала понять, что если заседания будут откладываться из-за отпусков или командировок защитников, то будут нарушаться права подсудимых «в рассмотрении дела в разумные сроки».
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