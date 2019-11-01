Суд признал законным отзыв разрешения на стройку у «Керамостройсервис»

ООО «Керамостройсервис» сегодня проиграло в арбитражном суде Пермского края иск к минстрою края и департаменту градостроительства и архитектуры (ДГА) Перми. Девелопер требовал восстановить разрешение на стройку 31-этажного дома в центре Перми по адресу: ул. Луначарского, 97. Согласно картотеки арбитража, суд признал отзыв разрешения у застройщика законным.

Разрешение на строительство многоквартирного дома с гостиницей на Луначарского, 97 ООО «Керамостройсервис» было выдано в 2014 году. При этом за 4 года застройщик установил на объекте только ограждение и пункт охраны. Несмотря на то, что строительство дома даже не начиналось, в 2018 году ДГА продлил девелоперу разрешение на стройку.

Напомним, в 2017 году краевой минстрой проверял ДГА. В том числе были выявлены нарушения со стороны ДГА при продлении срока строительства объекта на ул. Луначарского, 97. Так, ведомство указало, что неверно был определен срок, до которого должно было выдаваться разрешение. Кроме того, в пакете документов отсутствовало заявление застройщика о продлении разрешения на строительство, а также документы, подтверждающие начало строительства объекта.

По информации краевой инспекции государственного строительного надзора, объект не строится, строительство не начато. Минстрой сослался на положения Градкодекса, согласно которым в продлении срока действия разрешения должно быть отказано, если строительство, реконструкция, капитальный ремонт объекта не начаты до истечения срока подачи такого заявления. Ведомство предписало отменить продленное разрешение в течение десяти дней и в течение месяца провести проверку должностных лиц, допустивших нарушения.

Известно, что жители соседних домов неоднократно обращались в минстрой с жалобами на строительство 31 –этажной новостройки в центре Перми. Планировалось, что высотность дома составит 99 м. Кроме того, граждане опасались транспортного коллапса на ул. Луначарского. С этой позицией жители соседних домов выступали в суде в качестве третьих лиц.