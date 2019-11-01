Электрокроссовер Fisker получил имя Ocean

Компания Fisker назвала свой электрический кроссовер Ocean, сообщил основатель фирмы Хенрик Фискер.

Прием предзаказов на новинку стартует 27 ноября — тогда же автопроизводитель раскроет больше информации о модели. Премьера серийного Fisker Ocean запланирована на 4 января 2020 года, производство электромобиля должно начаться во второй половине 2021 года, а поставки машин клиентам — в 2022 году.

Напомним, ранее стало известно, что электрокроссовер Fisker получит футуристичный дизайн и будет стоить менее $40 тыс. Машину оснастят двумя электромоторами и литий-ионной батареей на 80 кВт/ч, обеспечивающей запас хода до 480 км. Из технических особенностей у модели Fisker упомянуты складная крыша с размещенной на ней солнечной батареей, большой проекционный дисплей с инновационным интерфейсом взаимодействия водителя и электромобиля, экономичная климатическая система и коврики салона из переработанного пластика.