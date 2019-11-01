Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС сдан в эксплуатацию

«Росатом» выдал Нововоронежской АЭС разрешение на сдачу в эксплуатацию седьмого энергоблока Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200 поколения "3+". Ранее заключение о соответствии объекта проектной документации, техрегламентам и нормативным актам выдал Ростехнадзор.

Сдача седьмого энергоблока в эксплуатацию, произошедшая на 30 дней раньше запланированного срока, завершает проект по возведению на Новоронежской АЭС двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Шестой энергоблок электростанции был пущен в 2016 году. Еще один энергоблок такого же типа в 2017 году запустили на Ленинградской АЭС-2.

Седьмой энергоблок Нововоронежской АЭС впервые был включен в сеть и начал выработку электроэнергии 1 мая 2019 года. С этого момента в рамках опытно-промышленной эксплуатации он выработал 2,5 млрд. кВтч электроэнергии. По словам первого заместителя гендиректора "Росатома" по операционному управлению Александра Локшина, теперь госкорпорация имеет "референтный проект двублочной АЭС, готовый к тиражированию на зарубежных площадках". Объем инвестиций в два новых энергоблока Нововоронежской АЭС ранее оценивался в 250 млрд руб.

Как сдавали в эксплуатацию шестой энергоблок Нововоронежской АЭС - в публикации «Ъ-Черноземье» «Атом перешагнул поколение».

Олег Мухин