В Удмуртии сотрудника банка осудили за хищение денег у 19 клиентов

29-летнего сотрудника филиала «Почта банка» из Сарапула осудили по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием своего служебного положения) за хищение 82 тыс. руб. у 19 клиентов банка. На следствии он полностью признал свою вину и возместил причиненный ущерб, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии. Суд назначил мужчине наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Установлено, что осужденный вводил клиентов банка в заблуждение при оформлении потребительских кредитов. Он говорил заемщикам, что с денежных средств, перечисленных банком на их счет в качестве кредита, будет списываться комиссия в размере от 2 тыс. руб. до 6 тыс. руб. для оплаты банковских услуг. После одобрения кредита осужденный тайно выпускал временную карту, позволяющую получить доступ к основной карте заемщиков, и узнавал пин-код под видом помощи в снятии средств. В дальнейшем он снимал со счетов клиентов «комиссионные», которые потерпевшие должны были выплачивать банку в дальнейшем.

В пресс-службе «Почта банка» сообщили, что нерадивого сотрудника выявила служба безопасности банка, его дальнейшие мошеннические действия были пресечены. По этому поводу обратились в полицию. Сотрудник был уволен.