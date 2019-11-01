01 ноября, пятница
Войти в профиль
Ростов-на-Дону. Юг России

Коротко

Новости

все новости

пресс-релиз

Для Правительства Ростовской области закупят 11 легковых автомобилей за 24 млн рублей

Государственное унитарное автотранспортное предприятие Ростовской области объявило закупку 11 автомобилей бизнес-класса. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Максимальная цена контракта 23,9 млн руб.

Согласно документации, все автомобили должны быть 2019 года выпуска с мощностью двигателя в 180 лошадиных сил, шестиступенчатой коробкой передач, антипробуксовочной системой, а также системой помощи при подъеме на склон. Цвет автомобилей должен быть черный металлик.

Предприятие-заказчик занимается транспортным обслуживанием Правительства и Законодательного собрания Ростовской области.

Дарья Голякова


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Интервью

пресс-релиз

Профиль пользователя