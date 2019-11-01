Полковнику добавили миллион

Как стало известно “Ъ”, Следственный комитет России (СКР) готовится передать в суд дело против бывшего заместителя начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД России по Воронежской области Александра Чалого. Полковник был задержан осенью прошлого года по подозрению в получении 3 млн руб., которые он якобы требовал от местного фермера. В ходе расследования СКР выявил еще один эпизод — о взятке в размере 1 млн руб. от юриста агрария. Защита настаивает, что господина Чалого мог подставить посредник, который уже избежал уголовной ответственности.

О завершении предварительного следствия по делу Александра Чалого “Ъ” рассказали источники в правоохранительных органах Воронежской области. В окончательной редакции ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ). На данный момент защита знакомится с материалами уголовного дела, насчитывающего 13 томов. Сам полковник с декабря 2018 года находится в СИЗО.

Как полагают в СКР, поводом для получения взяток стало уголовное дело о злоупотреблении полномочиями гендиректором сельхозпредприятия «Рикон» Владимиром Точилиным, которое находилось в производстве полковника. Точилин арендовал участки и технику у фермера Владимира Сизоненко, а помощь со сделками последнему оказывал юрист Роман Лисичко. Господин Лисичко посчитал, что также может стать обвиняемым, поэтому обратился к Денису Багрянскому — адвокату, который якобы находился в дружеских отношениях с Александром Чалым,— с просьбой выяснить обстоятельства расследования.

Согласно предъявленному обвинению, в ходе общения с господином Багрянским полицейский заявил, что к уголовной ответственности может быть привлечен и Роман Лисичко, а также якобы потребовал от последнего 1 млн руб. за свое бездействие.

Адвокат согласился выступить посредником и в последующем передал Александру Чалому деньги двумя равными частями.

Второй эпизод, как полагают в СКР, связан с тем же уголовным делом, посредником в нем вновь выступил Денис Багрянский. Однако взятку полковник якобы потребовал уже от фермера Сизоненко за разрешение убрать урожай подсолнечника на арестованных земельных участках. Сделать это он пообещал за 3 млн руб. При этом ранее полицейский уже удовлетворил соответствующее ходатайство, но «умышленно не довел эту информацию» до фермера. Последний согласился дать взятку, но, «осознавая незаконный характер требований», сообщил об этом ФСБ.

Уже под контролем оперативников Денис Багрянский получил от Романа Лисичко 500 тыс. руб. и муляж оставшейся суммы, после чего «сообщил правоохранительным органам о своей роли посредника и согласился участвовать в дальнейших оперативно-разыскных мероприятиях».

Александра Чалого, в свою очередь, задержали 20 ноября прошлого года при получении 1 млн руб. из оговоренной взятки, половина была муляжом.

Полковник отказался признать вину и сразу заявил, что стал жертвой провокации со стороны спецслужбы. По словам его адвоката Александры Бражниковой, в действительности деньги могли предназначаться самому Денису Багрянскому. Юрист пояснила “Ъ”, что уголовное дело о посредничестве против него было прекращено по примечанию к ст. 291.1 УК РФ. «Это было сделано незаконно, поскольку примечание предусматривает, что посредник сам должен рассказать о свершении преступления, а не тогда, когда его уже поймали с поличным. Багрянский — не простой человек, его жена работает в Центральном райсуде Воронежа. Когда его поймали с поличным, он оказался перед выбором: или отвечать самому, и тогда его жена лишится мантии, или участвовать в провокации против Чалого. Багрянский выбрал второе».

Александра Бражникова утверждает, что СКР препятствует ознакомлению защиты с материалами уголовного дела и не предоставляет все тома. «Они хотят не дать нам развернуто и обоснованно высказать свою позицию, указать на неполноту проведенного расследования и заявить ходатайство о проведении дополнительных следственных действий. При этом СКР уже вышло с ходатайство на ограничение в сроках знакомства»,— заявила адвокат. Роман Лисичко отказался от комментариев. Денис Багрянский не ответили на звонки “Ъ”.

Андрей Прах, Воронеж