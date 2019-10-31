Вейпы лишатся аромата Как запрет на использование ароматизаторов в жидкостях для курения повлияет на рынок электронных сигарет

Электронные сигареты продолжают приносить убытки: основной инвестор американской компании Juul потерял еще $4,5 млрд. Табачный гигант Altria в декабре вложил в нее почти $13 млрд. Но по итогам третьего квартала компания лишилась более трети вложений. Это связано со скандалом вокруг производителя электронных сигарет Juul. В конце лета американские власти сообщили о серии заболеваний, якобы вызванных курением вейпов. В октябре зафиксировано почти 1,5 тыс. таких случаев и еще более 30 смертей.

В итоге Управление по контролю за продуктами и лекарствами США обвинило Juul в том, что компания без доказательств позиционировала свои устройства как менее вредную альтернативу сигаретам. И теперь власти грозят полностью запретить их продажу.

По словам главного редактора журнала «Табак-ревю» Андрея Маркова, риск запрета очень велик, и для производителей это будет серьезный удар: «На самом деле, американские власти не хотят запретить именно Juul, а хотят запретить использование ароматизаторов в этих вейп-жидкостях. Если уберут ароматизаторы "земляника", "абрикос", "ваниль" и так далее, то чем человек тогда будет парить? Останется имитация пара и, может быть, с запахом табака. Это никому не будет интересно, вот почему рынок всколыхнулся — все опасаются.

Если Америка на своей территории запретит ароматизаторы, то рынок сильно упадет.

Более того, в Америке это отдано на решение местным властям — в Сан-Франциско уже стали запрещать ароматизаторы. А как поступят остальные штаты — вопрос времени. Это будет чревато для всех производителей, но у Juul — 75% американского рынка. Всем остальным 25% тоже мало не покажется — их точно так же "притушат"».

Из-за скандала вокруг Juul стоимость компании снизилась на треть, и в итоге ее основатели — Адам Боуэн и Джеймс Монсиз утратили статус миллиардеров. А капитализация основного инвестора — компании Altria — сократилась более чем на $30 млрд. Теперь в Juul обещают до конца года уволить порядка 500 сотрудников.

В то же время компания планирует сконцентрироваться на научных исследованиях. Без них оценить реальный вред от электронных сигарет невозможно, говорит председатель правления профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем Максим Королев. Он не исключает, что скоро последствия скандала вокруг Juul ощутят и российские потребители: «Что касается регулирования по вейпам и возможности запретов, к сожалению, риски такие высоки, потому что никто не хочет вникать в ситуацию, никто не хочет признать: проблема с заболеваниями, смертями — это проблема не столько курильщиков, сколько наркоманов.

Потреблялось вещество не с никотином в смеси, а с компонентами марихуаны.

Все они были куплены на черном рынке США и привели к таким последствиям».

В России пока нет ограничений на использование электронных сигарет или вейпов. Хотя в октябре депутаты внесли в Госдуму поправки, которые должны были приравнять такие устройства к обычным сигаретам. Впрочем, Комитет нижней палаты по охране здоровья рекомендовал отклонить эти поправки.

Владислав Викторов