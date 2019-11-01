«Холодильник.ру» напомнил о долгах

В судебной тяжбе интернет-магазина «Холодильник.ру» и рекламного холдинга BBDO возник новый поворот — ритейлер подал заявление о банкротстве агентства OMD Media Direction из-за долга в 6 млн руб. Ответчик настаивает, что уже выплатил ритейлеру эту сумму и оснований для банкротства нет.

ООО «Эдил-Импорт» (управляет «Холодильник.ру») 28 октября подало в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом АО «ОМД Медиа Дирекшн» — рекламного агентства OMD Media Direction, следует из базы арбитража. Поводом стало решение суда о взыскании с компании 34 млн руб. в пользу ритейлера, отмечается в заявлении (копия есть у “Ъ”). По мнению заявителя, агентство в установленный срок не вернуло часть этого долга с учетом процентов в размере 6,1 млн руб.

Представитель OMD Media Direction утверждает, что все долги, которые суд обязал агентство выплатить ритейлеру, выплачены им в полном объеме. «Полагаем, что иск судом будет принят к рассмотрению, однако оснований для начала банкротства компании нет, все обязательства исполняются своевременно»,— сообщил “Ъ” представитель OMD Media Direction. Компания уже направила в суд объяснения (есть “Ъ”), в которых просит признать заявление ритейлера необоснованным и отказать во введении процедуры наблюдения. В объяснениях говорится, что к ним приложены четыре платежных поручения с отметкой банка «Инг Банк (Евразия)» об оплате долга в 40,1 млн руб., в том числе последнего транша в размере 6,1 млн руб.

OMD Media Direction входит в BBDO Group. Согласно Kartoteka.ru, 100% АО «ОМД Медиа Дирекшн» принадлежит Эльмире Стюарт, выручка за 2018 год составляла 1,4 млрд руб., чистая прибыль — 63,8 млн руб.

Конфликт «Холодильник.ру» с BBDO возник в 2013 году: ритейлер заплатил 134 млн руб. за размещение телевизионной и наружной рекламы, но затем обнаружил, что из бюджета была потрачена только часть средств. По этому договору ритейлер инициировал два судебных процесса, первый из которых закончился в 2017 году взысканием с агентства более 100 млн руб.

В сентябре «Эдил-Импорт» направил OMD Media Direction досудебную претензию, которая касается того же договора, на общую сумму 36,7 млн руб., рассказал “Ъ” представитель ритейлера в суде Виктор Юзефович. Как уточнил собеседник, знакомый с текстом претензии, об этом долге ритейлеру стало известно в 2018 году, когда один из подрядчиков OMD Media Direction «Видео Интернешнл» представил суду первичные документы по расходам на размещение рекламы. Представитель OMD Media Direction подтвердил, что агентство получило досудебную претензию.

По мнению ритейлера, поступившие деньги им распределены сначала на погашение судебных издержек, процентов и только затем — основного долга, в результате их не хватило; у агентства же свой подсчет, согласно которому денег в итоге было достаточно, пояснил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Судья попросит агентство доказать выплату долга в полном объеме уже на первом заседании, указал он. Для ритейлера введение процедуры банкротства может стать дополнительной гарантией того, что должником не будут использованы механизмы по выводу своих активов, предполагает партнер «Сотби» Владимир Журавчак. Если OMD Media Direction докажет погашение долга и суд не примет заявлений других кредиторов, производство по делу будет прекращено, но, если другие кредиторы заявят о себе, оно продолжится, рассуждает он.

Валерия Лебедева