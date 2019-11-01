В рестораны со своим вином

У бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова, которому принадлежит французская винодельня Chateau Capion, растет интерес к этому бизнесу. Теперь его структура запустила в Великобритании и России площадку для поставок вин в рестораны. Но это уже зрелый и конкурентный рынок, потому новому игроку может быть сложно.

ООО «Управляющая компания ЭКС» (входит в холдинг ЭКС бывшего губернатора Пермского края Олега Чиркунова) в конце сентября подало заявку на регистрацию бренда DDWine, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». На сайте perm.ddwine.app запущена площадка, которая обещает поставки вин напрямую от производителей. Доступны тихие и игристые вина из Франции, Италии, Португалии, Чили, Австралии, Грузии и пр. Цены на имевшийся ассортимент в четверг были в диапазоне от 239 руб. до 4,99 тыс. руб. за бутылку. Кроме того, в ассортименте есть французские водка Ekiss, коньяки Grands Domaines и пр. Похожая онлайн-площадка DDWine, ассортимент которой состоит только из вин, была запущена в Великобритании.

После выхода в отставку с поста губернатора в 2012 году Олег Чиркунов вернулся в бизнес. В частности, он стал владельцем винодельни Chateau Capion во Франции. Продукция под этим брендом также есть на российской площадке DDWine по ценам от 699 руб. до 1,49 тыс. руб. за бутылку. Холдинг ЭКС господина Чиркунова управляет в Пермском крае торговыми центрами, сетью продуктовых магазинов «Семья» и пр. Как пояснил “Ъ” сам Олег Чиркунов, DDWine — B2B-проект, ориентированный на работу с рестораторами, физические лица приобрести продукцию на площадке не смогут. Пока с DDWine в России могут работать только рестораны, у которых уже есть контракт с продавцом, в ближайшие дни появится возможность заполнить заявку на сайте. В России сегодня сервис запущен только в Перми, решение о выходе на московский рынок пока не принято, говорит господин Чиркунов.

Как отмечает один из рестораторов, на первый взгляд, DDWine работает по модели обычного дистрибутора, у которого также есть прямые контракты с производителями, «в чем преимущества проекта в таком случае, неясно». Президент Simple Максим Каширин отмечает, что иностранные производители предпочитают работать с классическими дистрибуторами — теми, кто будет продвигать бренды, заниматься расширением клиентской базы и пр. По словам коммерческого директора «Ладоги Дистрибьюшен» Дмитрия Исаченкова, компания сегодня планирует упростить процесс оформления заказа в сегменте B2B на этапе заявки клиента. В частности, обсуждается создание отдельного приложения, где контрагент будет видеть остатки продукта и текущую цену для своего сегмента.

Исполнительный директор Restcon Андрей Петраков согласен, что в самой онлайн-витрине для заказов вина в HoReCa ничего нового нет. При этом, отмечает он, винный рынок уже достаточно зрелый и конкурентный, потому новому игроку может быть сложно. Так, винного дистрибутора AVE Wine создали бывшие акционеры аптечной сети «36,6» Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе. Кроме того, интересы в этом бизнесе могут быть у Романа Абрамовича. В сентябре структура миллиардера ООО «Грано» получила 70% в ООО «Новая классика», которое ранее подало заявки на регистрацию марок Vinicom и «Виником», в том числе для оптовой и розничной торговли вином.

Вячеслав Суханов, Юлия Сырова, Пермь; Анатолий Костырев