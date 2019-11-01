Молочные реки могут обмелеть

У нижегородских производителей молочной продукции могут возникнуть сложности с сырьем из-за введения электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). В Россельхознадоре считают, что сертификация подстегнет спрос на сырое молоко и возникнет небольшой дефицит. Дополнительные проблемы добавляет сокращение дойного стада, произошедшее вследствие банкротства ряда сельхозпредприятий. В областном минсельхозе надеются, что ситуацию поможет исправить строительство сразу нескольких животноводческих комплексов на 4,7 тыс. коров с общим объемом инвестиций более 3,5 млрд руб.

Нижегородских переработчиков молока после окончательного запуска системы обязательной электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) молочных продуктов ожидает легкий дефицит сырья из-за увеличения спроса, заявил руководитель управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Марий Эл Владимир Макарычев. Сертификация предназначена для сокращения контрафактной продукции. С 1 ноября питьевое молоко, кисломолочные продукты и мороженое обязаны иметь сертификаты о прохождении ЭВС через государственную информационную систему «Меркурий». Планируется, что эти меры повысят качество оформления сопроводительных документов и позволят отслеживать происхождение молочной продукции «от стойла до прилавка».

По словам Владимира Макарычева, введение электронной сертификации уже дало толчок к повышению спроса на сырое молоко: «Особенно дефицит будет заметен в зимнее время. Культура животноводства в Нижегородской области недостаточно высока. На пик по молокоотдаче коровы выходят в летний период, а зимой превалирует завоз сырья из других регионов».

Начальник отдела животноводства министерства сельского хозяйства Нижегородской области Мария Самсонова также отметила возможность возникновения дефицита сырого молока в регионе, связав это с сокращением молочного стада. По ее словам, сегодня молочное поголовье коров в регионе составляет порядка 95 тыс. голов. «При этом на протяжении последнего десятилетия реальное поголовье держалось на уровне 100 — тыс. голов. Но возникли определенные трудности с сельскохозяйственными предприятиями, которыми ранее владел "Эллипс-банк". Эти хозяйства прекратили работу и находятся в процедуре банкротства. Мы все еще чувствуем их отсутствие», — добавила представитель минсельхоза.

По данным министерства, для восстановления поголовья молочного стада в Нижегородской области запланировано строительство нескольких животноводческих комплексов. Так, на территории Лысковского района в 2020–2022 году ООО «Бармино» планирует построить комплекс на 2,5 тыс. коров. Объем инвестиций в проект оценивается в 2,4 млрд руб.

В Починковском районе ООО «Восток» достраивает комплекс по производству молока на 1,2 тыс. голов дойного стада. Ввод в эксплуатацию предприятия стоимостью 656 млн руб. планируется в начале 2020 года. Кроме того, в Ардатовском районе ООО «Дивеевское» ведет строительство животноводческого помещения на 1328 голов. Объем инвестиций составляет 477 млн руб, завершить проект планируется в 2020 году.

Госпожа Самсонова уточнила, что даже при сокращении по итогам с января по сентябрь молочного стада производство молока в Нижегородской области выросло на 2,5%. «Дает о себе знать высокий генетический потенциал. Также сказываются технологические моменты, над которыми работают производители — улучшение условий содержания стада, новые системы кормления, техническая модернизация производств. Поэтому мы ждем, что по итогам года в Нижегородской области надои на одну корову составят свыше 6 т. молока, что примерно на 300 кг больше по сравнению с предыдущим годом», — отметила она.

По данным регионального управления Росстата, по итогам девяти месяцев 2019 года надои молока на одну корову в нижегородских сельскохозяйственных организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, составили 5,62 т, на 5,4% больше аналогичного периода предыдущего года.

Источник “Ъ-Приволжье” в молочной отрасли, напротив, считает, что начало работы с 1 ноября системы обязательной электронной ветеринарной сертификации молочных продуктов не должно стать причиной для возникновения дефицита сырого молока. О внедрении ЭВС говорится не первый год, поэтому практически все производители и переработчики молока уже подготовились к работе в новых условиях.

«Возможно, какие-то фальсификаторы, которые ранее использовали заменители натурального молока, начнут резко перестраиваться и скупать сырье, но их единицы. У крупных предприятий все давно решено и никакого влияния на цену молока, на его дефицит введение сертификации не окажет. Особенно это касается Нижегородской области, где производство молока постоянно растет», – подытожил собеседник издания.

Андрей Репин