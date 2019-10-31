Производитель Marlboro потерял $4,5 млрд из-за проблем Juul

Altria Group, производящая сигареты Marlboro, заявила о снижении стоимости своих активов в Juul на треть по итогам третьего квартала. В декабре 2018 года компания инвестировала в производителя электронных сигарет $12,8 млрд, получив взамен 35% его акций. Согласно отчету, Altria была вынуждена списать $4,5 млрд из-за проблем у Juul.

Напомним, что в среду сама Juul заявила о готовящемся сокращении персонала до конца текущего года на 15%. В результате компанию покинут около 500 сотрудников. В числе сокращаемых также четыре представителя руководства компании, включая директора по маркетингу, финансового директора, старшего вице-президента по новейшим технологиям и главу административной службы. А в конце сентября компанию покинул ее генеральный директор Кевин Бернс. Его сменил Кевин Кростуэйт, до этого занимавший пост директора по развитию в компании Altria.

Смене руководителя и изменению стратегии предшествовало ужесточение позиции американских властей в отношении ароматизированных электронных сигарет. Власти США считают, что их использование может быть связано с эпидемией легочных заболеваний, которые за последнее время привели уже к 34 летальным исходам.

О том, как скандал с заболеваниями отразился на табачном рынке, читайте в материале “Ъ FM” «Будущее вейпов затуманилось».

Кирилл Сарханянц