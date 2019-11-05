Покорители льдов

Сегодня разговор о перспективах Северного морского пути сверхактуален. Но начался этот разговор в стране больше века назад. В том числе и на страницах «Огонька».

Александр Трушин

В 1913 году норвежский путешественник Фритьоф Нансен на пароходе «Коррект» впервые прошел из Норвегии в Сибирь по Северному морскому пути. Конечно же, в России у Нансена, когда он уже добрался до Енисейска, украли чемоданы. «Не обошлось и без чисто сибирской неприятности,— писал "Огонек", сопровождавший Нансена.— На пути из Енисейска в Красноярск воры срезали чемоданы, привязанные позади экипажа Нансена».

Говорят, что решение Нансена пройти по Севморпути было продиктовано интересом к России, к ее народу, зародившимся в годы плавания на корабле «Фрам» по Карскому морю — тогда он успешно сотрудничал с русскими учеными. Народ, как видим, тоже отнесся к нему с прагматичным интересом.

Вообще, русские мореплаватели четыре сотни лет искали Северо-Восточный проход — так поначалу называли Северный морской путь от Атлантики до Тихого океана.

Еще Ломоносов писал: этот путь сулит небывалое развитие промыслов и торговли на берегах северных морей. Десятки отчаянных путешественников на утлых суденышках пытались прорваться сквозь льды. И с каждой попыткой росла уверенность: путь, связывающий Мурманск с Владивостоком, преобразит экономическую жизнь отдаленных районов России. Удавалось пройти отдельные участки, но только Нансен и его «Коррект» смогли за 13 дней преодолеть путь от Норвегии до Енисейского залива. После загрузки сибирским сырьем судно отправилось в обратный путь. А сам Нансен поехал сначала в Енисейск, где его приняли, как он писал в дневнике, «с сибирским радушием». А на следующий день отправился на почтовом тарантасе в Красноярск, по дороге в который у него и срезали чемоданы.

В Красноярске норвежского гостя встречали с пышной торжественностью. «Старинная мечта, не угасавшая со времен первых русских мореходов на Севере, близка к осуществлению»,— писал тогда «Огонек» (№40, 1913 год).— Нансен выступал с докладами о своих путешествиях, много ездил по окрестностям, переплавлялся на плашкоуте (судно с малой осадкой) на правый берег Енисея. Побывал и на "Соколовке" — так назывался первый красноярский стадион, построенный любителями, где в честь Нансена состоялся футбольный матч. На прощание гостю подарили альбом фотоснимков с надписью: "Фритьофу Нансену Красноярский музей"».

Исследование Арктики было масштабным. Одновременно с проходом Нансена там работали несколько российских научных экспедиций. Одна из них открыла в море Лаптевых огромный остров, который тогдашние ученые назвали Землей Николая II, а мы знаем как Северная Земля (переименовали остров аж в 1926 году). «Русская экспедиция открыла новый континент,— восторженно писал журнал (№41, 1913 год),— и водрузила на нем русский флаг». Участники экспедиции передали «Огоньку» фотографию двух пароходов экспедиции среди арктических льдов — «Таймыр» и «Вайгач».

«21 августа старого стиля открыт, а 22-го осенен русским флагом новый материк в североамериканских полярных водах. Честь этого важного географического открытия принадлежит русской гидрографической экспедиции, командование которой было поручено капитану Вилькицкому. Континент, очевидно, принадлежит к группе сложного архипелага, лежащего к северу от американского материка. По первым сведениям, новая земля по обширности территории не уступает Гренландии»,— писал наш корреспондент.

Но освоение Северного морского пути было не только победным. Уже в следующем номере в «Огоньке» появились драматические фотографии корабля «Святой Фока», замерзшего во льдах у Новой Земли, и участников экспедиции: «Вторую зиму, уже теперь темную и морозную, проводит во льдах экспедиция Седова. Прошлую удалось благополучно скоротать на Новой Земле. Где и в каких условиях зазимовала сейчас экспедиция, направившаяся к берегам земли Франца Иосифа, не скоро, наверное, дойдут до нас известия» (№43, 1913 год).

Экспедиция Георгия Седова на корабле «Святой Фока» началась в 1912 году. Этот человек стал прототипом героя романа Каверина «Два капитана». Подготовлена экспедиция была невероятно плохо. Морское министерство отказало Седову в государственном финансировании. Экспедиция снаряжалась на частные пожертвования. Лично Николай II дал 10 тысяч рублей. Многое из заказанного снаряжения не было готово в срок. Наспех была набрана команда, профессиональных моряков в ней было мало. Наспех было закуплено продовольствие, причем архангельские купцы воспользовались спешкой и подсунули дрянные продукты. Наспех в Архангельске были закуплены по сильно завышенной цене якобы ездовые собаки — а на самом деле простые дворняжки. Корабль «Святой Фока» был оборудован радиостанцией, однако Морское министерство отказалось направить в экспедицию радиста, а Седову не удалось нанять своего, из-за чего дорогая аппаратура оказалась бесполезной и была оставлена в Архангельске. Георгий Седов умер 20 февраля 1914 года во льдах у острова Рудольфа. Фактически, снимок в «Огоньке», на котором Седов в толпе участников экспедиции помечен крестиком, был последней его фотографией.

Одновременно с освоением Северного морского пути в 1913 году началось строительство радиотелеграфных станций в Арктике. «Огонек» опубликовал фото этих радиостанций (№44, 1913 год), которые для журнала сделали участники экспедиций: в Маресале, на Югорском Шаре и на острове Вайгач: «Среди снежных пустынь одиноко далеко друг от друга и от человеческого жилья воздвигнуты вышки-приемники и небольшие домики для служащих. Тяжело придется сторожам, оставленным по два на каждой станции зимовать и оберегать постройки. Им грозит бич Севера — цинга, особенно легко разворачивающаяся при безделье, когда добровольным отшельникам трудно воздержаться от любимого русского зимнего время провождения — сна. Штаты служащих прибудут на станции посуху лишь весною».

Так начиналась современная история Северного морского пути.