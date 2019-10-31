Росатомфлот отменил второй рейс контейнеровоза «Севморпуть» в Петербург

Запланированный на конец октября – начало ноября этого года второй рейс в Петербург первого в мире атомного контейнеровоза «Севморпуть» отменен. Причиной стало соответствующее решение грузоперевозчиков, сославшихся на снижение экспортного спроса из портов Восточной Европы и, как следствие, падение на 20% ставки фрахта из Петербурга в порты Азии. Об этом со ссылкой на Росатомфлот сообщает The Barents Observer.

Напомним, что впервые атомный «Севморпуть» прибыл в Петербург из порта Петропавловск-Камчатский в середине сентября. На его борту находились 204 рефрижераторных контейнера с мороженой рыбой и 66 контейнерами с другими грузами.