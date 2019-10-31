Вице-губернатор Андрей Алексеенко: «Слова вырваны из контекста»

Вице-губернатор Кубани Андрей Алексеенко объяснил “Ъ-Кубань” смысл своих слов про «Единую Россию», попавших на видео, которое вчера было размещено в соцсетях. На записи, которая длится несколько минут, некоторые фразы слышны неразборчиво, а некоторые слова вообще не слышны или подписаны титрами, в том числе фраза вице-губернатора о том, что «"Единая Россия" сдохла». По словам Андрея Алексеенко, на самом деле он сказал: «Оппозиция считает, что "Единая Россия" сдохла, ее нет». «Если часть фразы вырвать из контекста разговора, она в корне меняет смысл. И даже белое, при желании, легко сделать черным. Такого рода трюки наглядно показывают, что отдельные представители оппозиции уже начали свою кампанию и готовы при этом на любые грязные методы. Хотя никакой ответственности брать на себя не желают»,- прокомментировал вице-губернатор.

По данным источников “Ъ-Кубань” близким к ситуации, публикация видео может быть связана с проведением 23 ноября съезда «Единой России» в Москве. Напомним, что 24 октября председатель партии Дмитрий Медведев призвал губернаторов становиться во главе региональных отделений и вообще активно включаться в их работу, чтобы укреплять позиции «Единой России» в стране.

Сергей Панфилов