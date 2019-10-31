Мэр Рыбинска проиграл суд журналистам

Суд отклонил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации мэра Рыбинска Дениса Добрякова к интернет-изданию «Рыбинск Online», сообщил “Ъ” главный редактор сайта Юрий Мельников. Чиновник хотел отсудить у журналистов 30 тыс. руб. за заметку об увольнении первого заместителя директора департамента ЖКХ Олеси Минеевой.

В публикации «Рыбинск Online» от 19 июня, которую оспаривал истец, утверждалось, что мэр Рыбинска проигнорировал норму Трудового кодекса РФ о переводе на другую работу, уволив госпожу Минееву с присуждением ей компенсации в размере 328,2 тыс. руб. и тут же приняв ее на должность директора департамента ЖКХ. Господин Добряков в исковом заявлении настаивал на том, что работодатели у директора департамента ЖКХ и у заместителя директора этого же департамента разные, следовательно, в данном случае нельзя применять норму ТК РФ о переводе на другую работу.

Аналогичный иск к «Рыбинск Online» подавала и сама госпожа Минеева. Суд 24 октября также отказал ей в удовлетворении заявления.

Александр Тихонов, Ярославль