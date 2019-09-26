Мэр Рыбинска подал в суд на журналистов из-за статьи об увольнении чиновницы

Мэр Рыбинска Денис Добряков предъявил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к интернет-изданию «Рыбинск Online», сообщил “Ъ” главный редактор сайта Юрий Мельников. Господина Добрякова, как следует из иска (копия есть у “Ъ”), возмутила публикация от 19 июня о присуждении компенсации в размере 328,2 тыс. руб. при увольнении с должности первого заместителя директора департамента ЖКХ Олеси Минеевой, в последующем трудоустроенной на должность главы департамента.

Как следовало из материала «Рыбинск Online», мэр Рыбинска «не воспользовался статьей 72.1 Трудового кодекса при переводе на другую работу, а предпочел уволить Олесю Минееву и тут же принять на другую должность», что якобы «позволило ей выплатить "компенсации" за отпуск, которые работодатель не имеет вправе предоставлять». Господин Добряков в иске к изданию отмечает, что эта статья ТК РФ применяется только при продолжении работы у того же работодателя, «что не относится к рассматриваемому случаю».

Дело в том, что в соответствии с иском работодатели у первого заместителя директора департамента ЖКХ и директора этого департамента разные. В первом случае это собственно руководитель департамента, во втором — мэр Рыбинска. «Таким образом, увольнение было осуществлено правомерно, с правильным применением статей ТК РФ»,— говорится в иске Дениса Добрякова. Чиновник потребовал через суд обязать ответчика публично перед ним извиниться и опровергнуть «недостоверные сведения», удалить их и взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере 30 тыс. руб.

Юрий Мельников в беседе с “Ъ” признал «формальную правоту» истца. «В защите буду делать упор на то, была ли Олесе Минеевой выплачена компенсация, какие конкретно моральные страдания и ущерб были причинены истцу и в чем они выражались, а также хочу выяснить детали, где же живет Денис Добряков и сколько Олеся Минеева денег получила»,— рассказал ответчик. Место жительства мэра Рыбинска он решил установить в связи с тем, что в иске указано, что тот зарегистрирован в Москве. Первое заседание по иску мэра Рыбинска пройдет 31 октября.

Александр Тихонов, Ярославль