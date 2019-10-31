Директора Физического института РАН отпустили под подписку о невыезде

Директор Физического института имени Лебедева (ФИАН) Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский отпущен под подписку о невыезде. По его словам, сегодня в 19:00 его снова вызвали на допрос в СКР.

«Вчера целый день были мероприятия, в 22:00 отвезли в Следственный комитет. Объявили фактически о том, что мы находимся под подпиской о невыезде»,— сказал господин Колачевский ТАСС. По его словам, у него до сих пор неопределенный статус в уголовном деле о контрабанде.

В интервью Business FM господин Колачевский пояснил, что у института есть арендаторы, среди которых компания «Триоптикс». Она занималась экспортом оптических элементов, которые не пропустила таможня и выявила нарушение регламента. По словам Николая Колачевского, ФИАН к этому не имеет никакого отношения. Он также сообщил, что институт курируется ФСБ и информации, которая была скрыта от спецслужб, не было.

Накануне, 30 октября, ГУЭБиПК МВД провели обыски и выемки документов в ФИАН, а затем и дома у Николая Колачевского. Его заподозрили в пособничестве контрабанде оптических элементов компании, арендовавшей помещения у института.

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