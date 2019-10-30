«Все это не вовремя»

Сотрудники МВД проверили обыск в Физическом институте им. П. Н. Лебедева Российской академии наук и у его директора члена-корреспондента РАН Николая Колачевского. Последнего подозревают в пособничестве контрабанде оптических элементов компании, арендовавшей помещения у института.

В среду вечером сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД по поручению полицейского следствия провели обыски и выемки документов в Физическом институте РАН на Ленинском проспекте. Не ограничившись следственными действиями в одной из компаний, арендующих помещения у ведущего научного вуза страны, оперативники провели обыски в бухгалтерии и кабинете директора Николая Колачевского. Затем, забрав с собой документы и электронные носители, они отправились вместе с господином Колачевским к нему домой, где также провели обыск.

«На выходе из подъезда меня задержала группа людей в масках с автоматами и отвезла в Институт на арендованные территории,— сообщил господин Колачевский порталу “Научная Россия”.— В течение шести часов сотрудники полиции вели со мной беседу без предъявления документов».





Потом ученому объяснили причину задержания проблемой с фирмами, которые арендуют помещения в институте. По его словам, в течение нескольких часов «шла нормальная работа, как и с другими проверяющими органами», но после обыска в институте сотрудники полиции настояли на обыске в его квартире. «Этот момент перешел границу,— отметил подозреваемый.— Если идет речь о взаимодействии института с арендаторами, то при чем здесь директор?»

Господин Колачевский не исключил, что при сдаче помещений института в аренду могли быть определенные проблемы, но при этом призвал не «кошмарить государственные учреждения». Тем более что через неделю выборы в РАН, а через три недели ФИАН отметит 85-летие. «Будет много интересных событий и гостей. Все это (обыски и допросы.— “Ъ”) не вовремя»,— сказал ученый и отметил, что пока не знает, как будут развиваться события дальше.

Николай Сергеев