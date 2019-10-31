Торги по продаже бренда E96 не состоялись

Торги по продаже товарного знака екатеринбургского интернет-магазина бытовой техники Е96.ru признаны не состоявшимися. Лот был выставлен за 387,8 млн руб., говорится на сайте центра дистанционных торгов.

Продажа товарного знака проходит в рамках банкротства интернет-магазина, которое началось весной прошлого года. Заявление о банкротстве подал Росевробанк из-за долга в 27 млн руб. Сейчас магазин продолжает работать, но судя по сайту , заказы осуществляет компания «Норд» Ильи Борзенкова.

Компания Е96 основана в 2006 году в Екатеринбурге Борисом Лепинских и Дмитрием Пивоваровым. Основатели несколько раз пытались ее продать. В 2014 году Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров привлекли инвестиции IQ One Holdings, после чего E96.ru вошел в состав объединенной публичной компании «Платформа Ютинет.ру» (входила в IQ One Holdings) вместе с интернет-магазинами Utinet.ru и Sotmarket.ru. Однако впоследствии Sotmarket.ru и Utinet.ru прекратили свою работу. Основатели E96.ru снова получили контроль над компанией, после чего в 2016 году продали ее «Техносиле», намереваясь сохранить уральский бренд. В июле 2017 года Борис Лепинских и Дмитрий Пивоваров снова стали его владельцами.

Как интернет-магазин начал испытывать проблемы — в материале «К E96.ru доставили иски»

Татьяна Дрогаева