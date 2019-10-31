Раздвоение маршрута

Губернатор Петербурга Александр Беглов вчера предложил новый подход к транспортной реформе в городе: по его словам, возможно сосуществование модели работы с коммерческими перевозчиками, которые оперируют маршрутками, по регулируемым и нерегулируемым тарифам. Ранее в Смольном обсуждалась исключительно либо одна, либо другая схема работы. Совмещение указанных моделей допускается федеральным законодательством, однако для многих чиновников, по словам ряда источников “Ъ” в правительстве, предложение стало сюрпризом. Представители транспортного сообщества эмоционально отреагировали на быстро изменяющиеся вводные Смольного и заявили, что работать в таких условиях им будет крайне сложно.

«Считаю возможным на переходный период (транспортной реформы. — “Ъ”) существование как регулируемого тарифа, так и нерегулируемого»,— заявил господин Беглов на заседании Законодательного собрания Петербурга, представляя бюджет на 2020 год и планируемый период 2021–2022 годов (цитата по «Интерфаксу»). Сейчас стоимость проезда на наземном транспорте, которого коснется реформа, составляет 40 рублей (с возможным подорожанием до 42 рублей в 2020 году). Нерегулируемый тариф позволит коммерческим перевозчикам определять цену проезда самим, и она может значительно подняться, опасаются в Смольном, с чем в итоге будут категорически не согласны жители Петербурга.

Идея совмещенной модели принадлежала лично губернатору Петербурга, сообщила “Ъ” его пресс-секретарь Инна Карпушина. Все детали этого решения до сих пор обсуждаются правительством, заявила она. Пока неизвестно, как долго продлится переходный период, какова динамика затрат на закупку техники и проведение реформы в середине 2020 года, а также как организуют перевозки в новых условиях. Конкретные предложения по перечисленным вопросам будут подготовлены правительством не позднее 6 ноября, подчеркивает представитель господина Беглова.

В комитете финансов, комитете по транспорту, в аппарате вице-губернатора Эдуарда Батанова, вице-губернатора Евгения Елина на вопросы “Ъ” о финансовых расчетах совмещенной модели не ответили. Окончательного решения по проведению реформы с учетом установления на всем наземном транспорте регулируемых тарифов или их совместного использования с нерегулируемыми тарифами нет, заявили в комитете по транспорту. «Сказано — "допускаю". Это не решение»,— прокомментировал “Ъ” господин Батанов. До вчерашнего дня обсуждалась только модель регулируемых тарифов, говорит собеседник “Ъ” в комтрансе.

По словам источника “Ъ” в Смольном, совмещенная модель предполагает выставление на конкурс части маршрутной сети города по регулируемому тарифу, при этом ряд маршрутов будет разыгран по нерегулируемому тарифу. Требования к перевозчикам по количеству автобусов на маршруте, расписанию, передаче геолокационных данных и оборудованию можно установить, пойдя по пути нерегулируемого тарифа, следует из закона. Запрета на совмещение указанных моделей в Федеральном законе № 220-ФЗ нет, пояснили “Ъ” в Минтрансе. Основанием для выбора маршрута с нерегулируемым тарифом станет конкуренция и рыночное регулирование спроса на перевозку: например, там, где ходят и трамвай, и коммерческий перевозчик, последнему с учетом борьбы за пассажира будет невыгодно поднимать стоимость проезда выше установленного по городу, поясняет гипотезу собеседник “Ъ”. По его словам, Смольный примет решение о транспортной реформе в течение трехдневных выходных, которые начнутся в России 2 ноября. «Для многих чиновников, которые вчера услышали слова губернатора в ЗакCе, это стало новеллой. Перед ними стоит задача разобраться и пересчитать вводные»,— говорит источник “Ъ”, признавая, что только для оформления бюджетной заявки комтранса в текущем виде потребовалось несколько месяцев (см. “Ъ” от 22.10.2019). Как при нерегулируемых тарифах будут осуществляться взаиморасчеты с частными компаниями, какие условия предъявят перевозчикам на конкурсах, которые, по заявлениям чиновников, должны пройти в ноябре, в правительстве пока не знают.

В Петербурге работает 17 перевозчиков, крупнейшие — ОАО «Третий парк», ООО «Петербургская транспортная компания» и ООО «Питеравто». Они обслуживают около 60% рынка.

Федеральный закон допускает заключение соглашения с коммерческими перевозчиками, которые работают по нерегулируемому тарифу, с целью компенсации через бюджет проезда льготных категорий граждан. Возможность оплатить социальный тариф на маршрутках наряду с безопасностью перевозок (за счет обновления подвижного состава, регулярного интервала движения, требования высаживать пассажиров только на остановочных пунктах) — краеугольные камни реформы, которую чиновники декларировали ранее.

По сути, в Петербурге с 2012 года и так действует регулируемый тариф, он не повышается с 40 рублей и не дотируется коммерческим перевозчикам со стороны города, говорит председатель Ассоциации перевозчиков пассажиров Василий Киселев. Отличие коммерческих маршрутов от социальных в Петербурге заключается только в двух параметрах: на «коммерции» не возят льготные категории граждан и не принимают единые проездные билеты, за исключением карты «Подорожник», по которой также не учитываются скидки, объясняет господин Киселев. «Господа из Смольного, по моим ощущениям, каждый день меняют свою точку зрения. Только две недели назад объявляли, что перевозчикам будут платить за километры транспортной работы. Когда люди не несут ответственности за свои действия, они могут каждую неделю менять свои показания. Новации ввергают предприятия в шок. Это не игра в бирюльки. Мы отмечаем, что перевозчики сталкиваются с проблемой оценки своей экономической целесообразности и продолжением деятельности как таковой»,— заключает эксперт.

Яна Войцеховская