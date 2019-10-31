Школьника отправили из тюрьмы домой

Мосгорсуд освободил из СИЗО и отправил под домашний арест до 2 февраля 2020 года 15-летнего московского школьника, обвиняемого в незаконном изготовлении взрывного устройства. По версии следствия, подросток планировал совершить теракт в День народного единства в прошлом году. По ходу расследования обвинение школьника было смягчено: из него убрали признак «в составе группы лиц». Сам подследственный вины не признает, а его родители утверждают, что «набор террориста» он собрал из любопытства.

Московский городской суд рассмотрел ходатайство Следственного комитета России о продлении на три месяца срока содержания под стражей. Однако Мосгорсуд со следствием не согласился и решил ограничиться домашним арестом на тот же срок. Школьника освободили в зале суда.

Ученик одной из расположенных в Южном Тушино школ (фамилия в соответствии с законодательством не называется) был задержан сотрудниками УФСБ по Москве и Московской области 2 ноября 2018 года. Его заподозрили в незаконном изготовлении и хранении взрывного устройства. Через несколько дней Пресненский суд Москвы арестовал его, после чего школьника отправили в московский СИЗО №5 («Водник»). На подростка чекисты, как выяснилось, вышли в ходе расследования уголовного дела о взрыве в здании УФСБ по Архангельской области, совершенном 31 октября 2018 года, в результате которого пострадали трое сотрудников управления. Подрыв здания был организован 17-летним студентом второго курса Архангельского политехнического техникума, называвшим себя анархо-коммунистом. Он пронес в здание самодельное взрывное устройство (СВУ) и при его подрыве сам погиб.

Именно по контактам в мобильном телефоне, который при взрыве уцелел, чекисты вышли более чем на сотню анархистов, с которыми студент не только переписывался, но и инструктировал их. Среди его контактов в Telegram-канале оказался и московский школьник, который незадолго до взрыва в архангельском УФСБ спрашивал совета по поводу создания СВУ.

В ходе обыска в квартире, где проживал ученик тушинской школы, согласно материалам дела, изъяли стандартный «набор бомбиста», в том числе «апельсин» (контейнер для СВУ, селитру, жидкость для снятия лака и провода, используемые для изготовления взрывного устройства. Как выяснилось, подросток увлекался химией, не раз побеждал в конкурсах, имеет грамоты и дипломы по этому предмету. По данным силовиков, школьник также придерживался анархистских взглядов, о чем, в частности, свидетельствовала изъятая у него литература.

По версии следствия, юноша планировал совершить теракт в Люблино в День народного единства. Сначала ему инкриминировали ст. 222.1 и ст. 223.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), причем, как считало следствие, эти преступления подросток совершил «в составе группы лиц», что является отягчающим обстоятельством. Однако к концу расследования этот квалифицирующий признак был следствием снят, в итоге, как сообщил адвокат обвиняемого Сергей Ашанин, несколько подростков, которых следствие поначалу считало сообщниками школьника, остались свидетелями по делу. Во время расследования подросток прошел психолого-психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым.

Следственные действия по делу были завершены в начале октября, после чего школьник и адвокат приступили к ознакомлению с восемью томами уголовного дела.

Школьник вины не признает, а давать показания отказывается до суда, пользуясь правом, предоставленным ст. 51 Конституции. Родители малолетнего анархиста уверены, что сын не имеет ничего общего с терроризмом, а «хлопушку» изготовил просто из любопытства.

Юрий Сенаторов