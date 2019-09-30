Ипотека играет на понижение

Снижение ключевой ставки ЦБ в сентябре и введение нового регулирования на рынке потребкредитования побудило банки снизить ставки по ипотечным жилищным кредитам. В результате у крупнейших игроков ставки по ипотеке опустились ниже 9%.

В понедельник ЦБ сообщил, что средневзвешенная процентная ставка по ипотечным кредитам за август снизилась до 9,91% годовых. В апреле средневзвешенная ставка достигала максимума этого года — 10,55% годовых — и в дальнейшем только снижалась. Всего за август банки предоставили 107 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 236 млрд руб., что на 6,3% больше, чем в июле.

Задолженность по ипотечным кредитам граждан, по данным ЦБ, на 1 сентября составила 7,1 трлн руб., увеличившись за месяц на 107 млрд руб.

При этом доля просроченной задолженности осталась на прежнем уровне — 1%.

Тренд на снижение ипотечных ставок сохранился и осенью. В начале сентября регулятор третий раз за год снизил ключевую ставку — до 7%. Последний раз ключевая ставка находилась на этом уровне в 2014 году. Спустя неделю о снижении ставок по ипотеке объявил ВТБ. Кредитная организация снизила их в среднем на 0,3 п.п., до 8,9% годовых. Сегодня Сбербанк сообщил, что с 1 октября снижает ставки по ипотечным кредитам на первичном рынке до 7,3% годовых, на вторичном — до 8,8% годовых. Также в понедельник о снижении ставки до 8,9% годовых с 1 октября объявил также банк «Дом.РФ».

Райффайзенбанк и Газпромбанк также заявляли, что планируют снизить ставку по ипотеке с 1 октября. Так, Райффайзенбанк планирует установить ипотечные ставки на уровне 8,99% при покупке недвижимости под залог квартиры в собственности на сумму от 7 млн руб. Газпромбанк, в свою очередь, снизит ставки в рамках программы «Новоселы». Минимальная ставка составит от 8,7% годовых. Альфа-банк также сообщил о снижении ставок с 1 октября на 0,8 п. п., до 8,49%. В Росбанке отметили, что уже снизили ставки в сентябре и сейчас минимальная ставка по ипотеке составляет 7,49% для зарплатных клиентов и 7,99% для остальных.

«Полагаю, что банки уже сейчас заложили в свои планы еще одно снижение ключевой ставки, поскольку вряд ли ЦБ не последует за ФРС, которая ставку уже снизила»,— считает управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков. Кроме того, по его мнению, в связи с изменением регулирования в потребительском кредитовании с 1 октября банкам будет сложнее разместить привлеченные средства в этом сегменте, и «поэтому ипотека в данный момент выглядит более перспективной».

Вероника Горячева