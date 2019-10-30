Минфин упрекнул Росморречфлот в неосвоении бюджетных средств

За девять месяцев Росморречфлот освоил лишь 11% бюджетных средств, заложенных на объекты государственной и муниципальной собственности по федеральному проекту «Внутренние водные пути». Об этом 29 октября в ходе форума Riverport Expo 2019 сообщила руководитель центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Минфина Инна Рыкова. По ряду объектов сегодня до сих пор не объявлены тендеры, уточнила она.

«У нас есть опасения, что либо неправильно запланированы средства, либо неправильное понимание нами отрасли, либо те судебные споры, которые возникают в части строительства, приводят к тому, что деньги будут совершенно не освоены в этом году»,— отметила госпожа Рыкова. Деньги, заложенные на субсидии бюджетным автономным учреждениям по этому проекту за девять месяцев освоены на 75%, добавила она. В рамках своего выступления Ирина Рыкова призвала переходить от деклараций к реализации проектов и к комплексному развитию отрасли.

Заместитель главы Минтранса, глава Росморречфлота Юрий Цветков отметил, что «на слух цифры и финансовые показатели не комментируются». Их надо проверить, и в целом, исполнение будем смотреть по году, добавил он. «Предполагаю, что в расчет брались цифры, которые были изначально в бюджете, без последующих корректировок»,— заявил господин Цветков. У нас значительные средства внутри проектов перебрасываются, напомнил он. «Поэтому нужно смотреть по факту, с учетом бюджетных корректировок, сумма будет совсем другая»,— заключил глава агентства.

Как следует из опубликованного на сайте майскийуказ.рф паспорта проекта «Внутренние водные пути» (.pdf), всего на мероприятия в 2019 году из бюджета планировалось направить 40,3 млрд руб. Общий объем проекта — 283,6 млрд руб. При этом, из-за проблем с реализацией проектов Багаевского и Нижегородского гидроузлов, как сообщал РБК, Росморречфлот предлагал перенаправить 12,6 млрд руб. на «Дорожную сеть», которая входит в БКАД.

Анастасия Веденеева