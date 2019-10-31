Хакассовый разрыв

Верховный совет Хакасии обратится к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину с просьбой оказать финансовую поддержку региону. Депутаты указывают на то, что просроченная кредиторская задолженность консолидированного бюджета республики — 2,9 млрд руб., более чем у половины муниципальных образований уже заблокированы счета. На покрытие собственных соцобязательств республике дополнительно требуется 10,4 млрд руб. Эксперты полагают, что регион может рассчитывать на помощь федерального бюджета, но в меньших объемах, чем заявленные. Они уверены, что Хакасия так и не использовала внутренние ресурсы, ее власти не смогли создать эффективные рычаги управления бюджетом и наладить диалог с бизнес-элитой региона для реанимации экономики.



Депутаты Верховного совета Хакасии вчера на сессии приняли решение обратиться к председателю Госдумы России Вячеславу Володину с просьбой оказать финансовую поддержку региону. Депутаты отметили, что собственные доходы бюджета республики не обеспечивают исполнение социально значимых и приоритетных расходных обязательств. В результате изменений на федеральном уровне бюджетного и налогового законодательства потери республиканского бюджета Хакасии в период с 2012 по 2018 год составляют, по их данным, 5,6 млрд руб., а в плановом периоде 2019–2021 годов — 5,2 млрд руб. Компенсации из федерального бюджета только частично покрывают выпадающие доходы (1,1 млрд руб. за указанные периоды), сообщили в парламенте Хакасии. Руководство региона ожидает снижения поступлений собственных доходов бюджета республики. Так, налоговые и неналоговые доходы будут снижены на 4,9 млрд руб., а дотации из федерального бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ — на 2,9 млрд руб.

До конца текущего финансового года Хакасии нужно погасить долговые обязательства в размере 1,2 млрд руб. В обращении депутаты указывают, что кредиторская задолженность консолидированного бюджета республики — 2,9 млрд руб., а в 67 из 99 муниципальных образований республики заблокированы счета на общую сумму 453 млн руб.

Глава Верховного совета Хакасии Владимир Штыгашев на сессии заявил, что парламент республики считает необходимым увеличить общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета на выравнивание бюджетов субъектов РФ, в том числе Хакасии, на 3 млрд руб. Кроме этого, по его словам, нужно увеличить ассигнования на обеспечение сбалансированности бюджета Хакасии до 6,8 млрд руб., а субсидии на жилье детям-сиротам — до 500 млн руб.

Депутаты сообщили Вячеславу Володину, что проект закона о республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов сформирован с предельным дефицитом бюджета. По данным правительства региона, доходы бюджета Хакасии в следующем году составят 26,2 млрд руб. Основная доля — собственные налоговые и неналоговые поступления. Расходы планируются в объеме 28,5 млрд руб. «При этом 40% средств будет направлено на оплату труда. Ветеринарных работников и сотрудников противопожарной службы ждет повышение зарплаты — на 61% и 21% соответственно»,— сказал „Ъ“ пресс-секретарь главы Хакасии Максим Усов.

Госдолг Хакасии на 1 октября 2019 года составлял 21,4 млрд руб. (на 1 января 2019 года — 21,8 млрд руб.). Более 65% долга приходится на бюджетные кредиты Минфина РФ, остальное — на государственные ценные бумаги. В 2018 году Федеральное казначейство взяло под контроль расходы Хакасии, причиной стали чрезмерные долги региона, значительно превысившие годовой доход.

Максим Усов сообщил „Ъ“, что правительство региона совместно с депутатами участвовало в подготовке обращения: «Хакасия действительно сегодня нуждается в получении дополнительных федеральных средств для сбалансированности бюджета, снижения долговой нагрузки и исполнения социальных обязательств». Говоря о мерах, которые принимали власти региона для сокращения издержек, господин Усов отметил, что по линии правительства республики, в частности, в исполнительных органах власти было исключено управление по обеспечению деятельности правительства, сокращена 21 штатная единица, экономия средств республиканского бюджета составила 21 млн руб. «Что касается увеличения доходной части, то республика находится под внешним казначейским управлением, и тут особо не разбежишься. Москва все контролирует»,— напомнил он. Пресс-секретарь также отметил, что правительством региона было принято решение о снижении в два раза налога на упрощенную систему налогообложения для предпринимателей: «Планируем, что в результате этих мер число предпринимателей увеличится, многие „выйдут из тени“. Кроме того, по его словам, правительством разработана стратегия экономического развития Хакасии до 2030 года. «Она направлена на развитие основных кластеров экономики Хакасии — металлургического, топливно-энергетического, строительно-индустриального, туристско-рекреационного и агропромышленного, на создание условий для роста предпринимательской деятельности и инвестиционной привлекательности региона, а значит, на увеличение доходной части бюджета»,— говорит Максим Усов.

В октябре 2017 года депутаты Хакасии уже обращались в правительство с просьбой оказать финансовую помощь в размере 28,2 млрд руб. В итоге республике из федерального бюджета было выделено 9,6 млрд руб.

Можно предположить, что реальная финансовая поддержка региону будет обеспечена вновь, однако ее размер, скорее всего, не сможет покрыть все необходимые потребности муниципальных образований республики, говорит управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. По его словам, главная проблема региона — отсутствие внутренних собственных доходов. «Они продолжают снижаться: за девять месяцев упали до 2,7 млрд руб. — на 11% по отношению к девяти месяцам 2018 года. Во многом претензии надо предъявлять к действующим властям республики, которые не смогли создать эффективные рычаги управления бюджетом и не смогли наладить диалог с бизнес-элитой региона с целью реанимировать экономику для улучшения ситуации»,— уверен эксперт.

Возможно, к значительным выпадающим налогам республики привели, в частности, изменения, коснувшиеся перераспределения налога на прибыль между федеральным и региональным бюджетами, полагает старший аналитик группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин. Кроме того, напоминает он, произошли изменения в налогообложении движимого имущества, в результате в 2019 году регионы увидят снижение поступлений по налогу на имущество на фоне высокой базы 2018 года. «За девять месяцев 2019 года доходы республики снизились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 2 млрд руб. НДФЛ просел на 4 млрд руб., при этом налог на прибыль вырос на 2 млрд руб.»,— посчитал аналитик. Однако, по его оценке, рост налога на прибыль может оказаться не очень устойчивым «с учетом того, что, по нашим оценкам, не менее 10% налоговых и неналоговых доходов республики поступают от добычи угля, цены на который в последнее время снижаются». В таких условиях, действительно, сложно увеличивать доходную базу бюджета, уверен Максим Першин.

Оксана Павлова