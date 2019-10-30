Разрыв «Торпедо»

Женская футбольная команда «Торпедо» из Ижевска, выступающая в высшей лиге чемпионата России, прекращает свое существование. По словам учредителя и директора клуба Дмитрия Кайгородова, причиной этому стали финансовые сложности. В дальнейшем развитии команды в составе юрлица АНО «СК “Торпедо”» господин Кайгородов не видит. Власти Удмуртии отмечают, что обеспечение профессиональных спортивных клубов за счет бюджета не является первоочередной задачей для региона. Эксперты считают, что для получения командой финансирования определяющей является возможность улучшить с ее помощью имидж региона.

Последний матч провела ижевская футбольная команда «Торпедо», выступающая в высшем дивизионе чемпионата России по футболу среди женских команд. По окончании спортивного сезона 2019 года, она прекращает свое существование. Директор и учредитель клуба Дмитрий Кайгородов назвал главной причиной такого решения сложное финансовое положение. «В марте 2019 года в регламент соревнований были внесены изменения. Количество матчей увеличилось с 14 до 21, что в денежном выражении значило увеличение бюджета команды на сумму около 3 млн руб. При этом бюджет команды составлялся еще в январе. Мы понимали, что без дополнительных финансовых вложений нам будет очень сложно обеспечить целостность чемпионата и доиграть до конца, так все и получилось»,— пояснил господин Кайгородов.

Женский футбольный клуб «Торпедо» был организован в 2014 году. Директором и единственным учредителем сейчас является Дмитрий Кайгородов, который также руководит КСК «Зенит». На протяжении нескольких лет «Торпедо» был частным клубом. В августе 2016 года его совладельцем стал Константин Сунцов, который тогда был собственником компании BeauTeam. Через год господин Сунцов в связи с переходом на работу в органы власти вышел из состава учредителей (в настоящее время он гендиректор АО «Корпорация развития Удмуртской Республики»), и «Торпедо» осталось без финансовой поддержки. В этот же период руководство обратилось в минспорта региона, после чего клубу выделили субсидию в размере 500 тыс. руб. В 2018 году «Торпедо» получило право играть среди клубов высшего дивизиона, и размер субсидии из бюджета увеличился до 5 млн руб. Еще 5 млн клуб должен был привлечь от спонсоров. В 2019 году бюджет «Торпедо» увеличился еще на 1 млн руб. и был определен в сумме 11 млн руб.,при этом субсидия составила около 7 млн руб. Остальные средства команда привлекала самостоятельно. Свое существование «Торпедо» завершает на последней строчке в турнирной таблице чемпионата.

Финансовые проблемы напрямую сказались на результатах команды. В конце первенства, со слов директора клуба, игроки начали массово писать заявления «по собственному желанию». «В сентябре расторгли контракты четыре футболистки, а после последней игры еще столько же. Фактически, на сегодняшний день в составе команды остались восемь игроков на контрактах, а это неполный состав команды, который сейчас уже нельзя дополнить, так как регистрационный период закончился. Поэтому я принял решение о снятии команды с чемпионата»,— рассказал Дмитрий Кайгородов.

В дальнейшем развитии клуба директор не видит никаких перспектив. «Когда мы начинали, предполагалось, что это будет один из имиджевых видов спорта для республики, но оказалось, что это было не так. Теперь, при необходимости, будет проще создать женское отделение в структуре футбольного клуба "Зенит-Ижевск", где есть развитая инфраструктура, и продолжить выступления во всероссийских соревнованиях, но уже в первом дивизионе»,—подытожил господин Кайгородов.

Министр по физической культуре, спорту и молодежной политике региона Александр Варшавский ситуацию, сложившуюся с клубом «Торпедо», отказался комментировать.

Финансирование профессиональных клубов республики не является первоочередной задачей при распределении бюджетных средств. По словам главы Удмуртии Александра Бречалова, сейчас бюджет ориентирован на детский и массовый спорт.

«Все очень просто — мы не можем и не будем за счет средств бюджета в таком объеме финансировать профессиональный спорт. Будет выправляться ситуация с бюджетом, может быть, будем поддерживать и профессиональные клубы. Но я считаю, что если профессиональный клуб имеет востребованность, то болельщики всегда помогут»,— отметил господин Бречалов.

Крупнейшими спортивными клубами в Удмуртии, получающими финансирование из бюджета, являются ХК «Ижсталь», играющий в высшей лиге, и ФК «Зенит-Ижевск» из ПФЛ. Ранее их руководство получило установку, что финансирование команд все больше должно зависеть от спонсорской поддержки, а не от бюджетных средств.

По мнению управляющего партнера коммуникационного агентства B&C Agency Марка Шермана, женский футбол пользуется куда меньшей популярностью, чем мужской, и это тоже может вызывать вопросы у спонсоров. «Мы видим тенденцию на более тщательный контроль за региональными финансами, и в этом плане субсидировать за государственный счет или в рамках ГЧП имеет смысл те вещи, которые приносят региону ощутимую выгоду в плане имиджа. Это могут быть спортивные трансляции, известность на всероссийском уровне, как в женском баскетболе, когда клуб становится одним из центров региональной спортивной и социальной жизни. Видимо, власти региона этих выгод не увидели, а частные спонсоры начали считать деньги»,— считает господин Шерман.

Юлия Вахрушева