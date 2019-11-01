Веронику Сильванович ждут в Москве в ноябре

25 октября в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Красноярск» мы рассказали историю одиннадцатилетней Вероники из Красноярского края. У нее врожденный порок развития спинного мозга, урологические и ортопедические нарушения. Веронике нужно комплексное обследование бригадой врачей. Рады сообщить: вся необходимая сумма (986 400 руб.) собрана. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 25 октября 31 547 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Красноярск», «Орел», «Владимир», «Ивтелерадио», «Пенза», а также 167 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 32 детям на 28 636 055 руб.