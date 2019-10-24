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Фото: JP Yim/Getty Images

Незабытое старое

Что такое upcycle

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В Музее океанографии в Монако есть мурены, осьминоги, скаты, акулы и гигантские черепахи. А еще — аквариум с мусором и предупреждение, что так будет выглядеть морское дно уже довольно скоро, если не ограничить выбросы отходов. Способы сократить количество мусора сегодня ищут многие. И одним из трендов стал «апсайклинг».


Про «апсайклинг» (upcycling) заговорили несколько лет назад, а сегодня на него все больше обращают внимание те, для кого защита окружающей среды не пустой звук. Среди компаний разброс велик — от модных брендов до авиаперевозчиков. И некоторые из них строят на нем свой бизнес.

Термином upcycling обозначают повторное использование уже бывших в употреблении вещей. Их не перерабатывают, а переделывают. Между прочим, этот прогрессивный способ переработки активно практиковался в СССР, хотя о термине upcycle никто и не слышал,— мало сношенные вещи перекраивали и перешивали. Но сейчас речь не о советском дефиците. Еще столетие назад верхнюю одежду по возможности старались не выбрасывать, а чинили и перелицовывали, не говоря уж о более раннем времени. Ее шили вручную, и семья среднего достатка в Европе середины XVIII века могла тратить до 15% своего годового дохода на несколько предметов гардероба. Поэтому неудивительно, что пальто, платья, костюмы передавали от старших младшим и снашивали «до последней нитки». Промышленная революция внесла свои коррективы — появились швейные фабрики, готовая и дешевая одежда. А летом 2019 года Агентство по охране окружающей среды США сообщило, что с 1960 года количество текстильного мусора в мире увеличилось на 811%. Сегодня для большинства людей проще выбросить старую одежду, чем чинить ее. Это удобный выход для потребителей, но одновременно и нарастающая проблема для окружающей среды. И ее осознает все больше модных брендов.

Показ Christopher Raeburn на лондонской Неделе моды

Показ Christopher Raeburn на лондонской Неделе моды

Фото: Reuters

Так, британский дизайнер Кристофер Реберн (основатель одноименного бренда Raeburn и с осени 2018 года глобальный креативный директор Timberland) в рамках London Fashion Week представил коллекцию одежды из остатков парашютной ткани, а позже узнал, что его собственная бабушка еще 60 лет назад использовала похожий материал для своего свадебного платья. Также вместе с брендом The North Face весной этого года Реберн выпустил коллекцию сумок, сделанных из старых походных палаток.

Американский бренд Reformation взял курс на производство с минимальным воздействием на окружающую среду еще в 2009 году, с момента своего основания. Марка, одежду которой сегодня носят многочисленные звездные клиентки, сделала ставку на «дедсток» (deadstock), используя материалы из нераспроданных партий товара, и теперь имеет многомиллионные обороты. Основавшая бренд Bode в 2016 году дизайнер Эмили Адамс Боде (она, кстати, успела поработать и в Reformation) создала из переделки старых вещей свой творческий метод, отыскивая винтажную одежду на блошиных рынках и перешивая ее в модели в единственном экземпляре. В дело также шли лоскутные одеяла и африканские скатерти. В этом году Боде стала победительницей в номинации «Прорыв года» премии CFDA (главная в Америке в области моды) и вошла в список финалистов LVMH Prize. Отдельными фешен-брендами дело «апсайклинга» не ограничивается. Даже у такого модного гиганта, как Asos, есть линейка переработанных винтажных вещей.

На коллекции бренда MOAM идут материалы из салонов самолетов авиакомпании KLM

На коллекции бренда MOAM идут материалы из салонов самолетов авиакомпании KLM

Фото: KLM

«Апсайклинг» — увлечение не только модной индустрии. Голландская авиакомпания KLM считается одним из пионеров ответственного потребления в авиации. Перевозчик частично использует альтернативное топливо, отказывается от бумажной документации и бумажной прессы на борту, избегает перерасхода пищевых продуктов на рейсах. А еще перешивает старую форму бортпроводников, превращая ее в подголовники на креслах и ремни безопасности. Тем же путем пошла и авиакомпания AirAsia, в 2018 году она представила коллекцию, в которую вошли платья, сумки, слинги и аксессуары, изготовленные из списанной униформы летных экипажей, старых спасательных жилетов и ремней безопасности.

Голландская компания StoneCycling. Производство кирпичей WasteBasedBricks, спрессованных из отходов стекла, керамики и изоляционных материалов

Голландская компания StoneCycling. Производство кирпичей WasteBasedBricks, спрессованных из отходов стекла, керамики и изоляционных материалов

Фото: StoneCycling

Задумывается о повторном использовании материалов и строительная индустрия. Тем более что, по статистике, около 30% мусора в Европе — результат именно строительных работ. Минимизировать его количество пытается голландская компания StoneCycling. Ее основатель занялся переработкой строительного мусора от идущих под снос домов и в 2015 году выпустил на рынок кирпичи WasteBasedBricks, спрессованные из отходов стекла, керамики и изоляционных материалов. В 2016-м в Роттердаме из них было построено первое здание, а сегодня география работы StoneCycling расширилась и на другие европейские страны.

Анастасия Новикова


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Приложения

Стиль Инициативы#48

от 31.10.2019

Стиль Часы #45

от 15.10.2019

Стиль Интерьеры#44

от 09.10.2019

Стиль Beauty#42

от 01.10.2019

Стиль Женщины#41

от 30.09.2019

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