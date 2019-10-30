Верховный суд Дагестана подтвердил законность дела журналиста «Черновика»

Апелляционная инстанция ответила отказом на жалобу защиты сотрудника еженедельника «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которому предъявлено обвинение в финансировании терроризма. Адвокаты просили Верховный суд республики отменить принятое в конце июля решение Советского районного суда Махачкалы, признавшего законным возбуждение уголовного дела в отношении журналиста.

На заседании в Верховном суде Дагестана защитники Абдулмумина Гаджиева указали на многочисленные нарушения, допущенные следствием при возбуждении дела. В частности, обратил внимание суда адвокат Арсен Шабанов, постановление было основано лишь на рапортах сотрудников МВД и ФСБ, а материалов, подтверждающих основания для возбуждения дела, следователь управления Следственного комитета России (СКР) Надир Телевов не предоставил. Адвокат Шамиль Магомедов добавил, что после возбуждения уголовного дела следователи не проверили счета Абдулмумина Гаджиева и в материалах нет доказательств финансирования терроризма.

Прокурор Магомедов, отказавшийся назвать Абдулмумину Гаджиеву свое имя, не смог ответить на вопрос журналиста, каким образом тот оказывал информационную поддержку благотворительному фонду «Ансар», через который деньги якобы направлялись на финансирование боевиков.

«Моя невиновность становится очевидной до неприличия»,— заявил суду Абдулмумин Гаджиев. Однако судья Алибек Колуб оставил решение районного суда без изменения.

Напомним, 2 октября в офисе редакции «Черновика» в Махачкале прошел обыск. Сотрудники управления СКР по Дагестану разрешили присутствовать при нем лишь одной сотруднице газеты, а также адвокату журналиста, обвиненного в финансировании терроризма. По окончании следственных действий журналисты недосчитались нескольких системных блоков и множества рабочих записей.

Подробнее о следственных действиях читайте в публикации “Ъ” «Журналистов оставили без системных блоков».

Юлия Рыбина, Махачкала