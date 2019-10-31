Газу не хватает финансов

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области намерены обратиться в правительство региона с просьбой увеличить расходы на газификацию сельских территорий. По мнению парламентариев, если этого не сделать сейчас, то партнер региона ПАО «Газпром», взявший на себя часть расходов по строительству газораспределительных сетей, откажется от дальнейшей работы из-за невыполнения обязательств областных властей в рамках соглашения о сотрудничестве.



Как сообщил депутатам заксобрания Новосибирской области аудитор контрольно-счетной палаты Валерий Алехин, правительство региона не в полной мере реализует программу «Газификация». Ревизию ведомство провело по итогам 2017 и 2018 годов. Неэффективного использования бюджетных средств в этот период не установлено, однако власти не выполнили часть взятых на себя обязательств, предусмотренных соглашением между регионом и компанией ПАО «Газпром». В частности, правительство Новосибирской области не обеспечило готовность потребителей к приему газа по ряду построенных и сданных объектов «Газпрома» в Барабинском, Болотнинском, Куйбышевском, Татарском, Ордынском, Мошковском и Колыванском районах.

Газификация региона в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «Газпром» и Новосибирской областью ведется с 2005 года. «Газпром» осуществляет строительство газопроводов-отводов и ГРС, межпоселковых газопроводов (т.е. доведение газа до границ населенных пунктов). Правительство Новосибирской области, в свою очередь, осуществляет проектирование и строительство внутрипоселковых сетей, разработку проектно-сметной документации (ПСД) на строительство муниципальных котельных с последующим их строительством, а также перевод потребителей на использование природного газа. Соглашение заключено на пять лет и заканчивается в 2020 году.

Фактически на реализацию подпрограммы «Газификация» (входит в программу «ЖКХ») в 2018 году направлено 2,1 млрд руб., или 107% к плану, сообщил Валерий Алехин. В том числе за счет средств областного бюджета выделено 115 млн руб., федерального — 24 млн руб., местных бюджетов — 8 млн руб., а также внебюджетных источников — 2 млрд руб. За девять месяцев 2019 года на реализацию подпрограммы направлен 221 млн руб., в том числе за счет областного бюджета — 47 млн руб., местных бюджетов — 3 млн руб., внебюджетных источников — 171 млн руб.

Как отметил аудитор, средства внебюджетных источников состоят из финансирования в рамках реализации инвестиционных программ ООО «Газпроммежрегионгаз» (35%), ООО «Газпром газомоторное топливо» (16%), а также инвестиций населения на газификацию жилья (46%).

«По состоянию на 1 января 2019 года правительство Новосибирской области не выполнило часть взятых на себя обязательств, предусмотренных данными планами-графиками, в частности не обеспечило законность подсоединения потребителей к приему газа по ряду построенных объектов ПАО „Газпром“. К примеру, по объектам в Барабинском районе в 2006, 2007, 2016 и 2018 годах»,— сообщил аудитор.

Одна из причин невыполнения обязательств правительства Новосибирской области связана с ежегодным сокращением объемов финансирования на реализацию программ газификации населенных пунктов, отметил эксперт. «Дефицит средств областного бюджета на выполнение обязательств региона по строительству внутрипоселковых сетей и котельных по программе составляет 740 млн руб., в том числе средств на возведение внутрипоселковых сетей — 520 млн руб., котельных — 220 млн руб.»,— рассказал Валерий Алехин.

Уровень газификации жилищного фонда Новосибирской области по состоянию на 31 декабря 2018 года, по данным статистики, составил 31,7% и превысил плановые значения на 1,7% п.п. В Томской области этот показатель достиг 35%, в целом по России — 68%.

«Для устранения выявленных нарушений палата направила всем объектам проверки представления»,— сообщил представитель контрольно-счетной палаты.

Министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов отметил, что существующих в рамках бюджета средств на реализацию программы действительно не хватает. «Это достаточно масштабная программа, последний из крупных проектов которой — газификация Ордынского района, где завершено большинство объектов. По Мошковскому району большая часть работ будет выполнена в 2020 году. Поправки в закон о бюджете на 2020 год позволят нам выполнить все обязательства»,— прокомментировал чиновник.

Как сообщил министр, ПАО «Газпром» вложило в строительство межпоселковых сетей в регионе около 4 млрд руб. На выполнение своей части соглашения ведомство использовало все свои ресурсы.

Заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Дмитрий Козловский предложил коллегам обратиться в правительство региона с просьбой увеличить расходы на газификацию. Он напомнил, что ранее финансирование программы из областного бюджета доходило до 1 млрд руб., сегодня же расходы на эти цели не достигают и половины этой суммы. «На сегодняшний день желающих провести газ — на 2,1 млрд. А финансирование с каждым годом все уменьшается. Предложение — обратиться к губернатору, чтобы уделить больше внимания газификации области и, соответственно, выделить больше средств из областного бюджета. Если мы этого не сделаем, то после 2020 года, когда программа закончится, ПАО „Газпром“ расторгнет сотрудничество с нашим регионом»,— заключил он.

Вице-губернатор Сергей Семка пояснил, что по поручению губернатора все проекты с участием средств физлиц включены в программу газификации этого года. «Перед тем как проводить газ, глава поселения опрашивает всех, кто хочет газифицировать свое жилье. Если район не выполняет свои обязательства, дальше развивать эту систему мы не можем»,— отметил чиновник.

Значит, местные органы власти также должны брать на себя обязанность по подключению к сетям частников, прежде всего льготных категорий населения, высказался председатель комитета Евгений Покровский. «Сегодня стоимость подключения частников к газу составляет от 190 до 250 тыс. руб., и понятно, что не каждый человек может себе это позволить. Положение достаточно сложное, и если мы не выполним свои обязательства перед „Газпромом“, то в 2020 году наше сотрудничество прервется»,— пояснил он.

Парламентарии приняли решение обратиться к губернатору Новосибирской области, чтобы рассмотреть вопрос об увеличении финансирования программы.