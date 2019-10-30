В Ижевске задержали группу угонщиков из Татарстана

В Ижевске СОБР задержал преступную группу из Татарстана, обвиняемую в угоне иномарок, сообщает пресс-служба Росгвардии по Удмуртии. Задержанными оказались трое жителей Елабуги, в том числе организатор преступной группы. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Кража» (ч.4 ст.158 УК РФ).

По данным следствия, лидер преступной группы занимался предпринимательской деятельностью в сфере авторемонта и через сайты объявлений покупал иномарки в послеаварийном состоянии. Затем он выбирал в Ижевске аналогичные модели и похищал их с помощью других участников преступной группы. После этого обвиняемые перегоняли похищенные машины в Елабугу, где в автомастерской, принадлежащей лидеру преступной группы, переставляли двигатели и перебивали идентификационные номера с заранее купленных автомобилей. В дальнейшем задержанные продавали транспортные средства на территории Татарстана.

Следователи установили причастность задержанных к четырем кражам иномарок. Общий ущерб превысил 2,5 млн руб. Все иномарки изъяты и возвращены владельцам, уточнили в ведомстве.

"Ъ-Казань"