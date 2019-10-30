Назначен новый начальник управления Генпрокуратуры РФ по УрФО

Начальником управления Генпрокуратуры РФ по УрФО назначен Дмитрий Брытков, который с 2011 года работает в ведомстве в должности заместителя начальника, сообщил «Ъ-Урал» собеседник в силовых структурах. Должность начальника управления была вакантна с июля этого, когда ее покинул Юрий Турыгин. Позже он стал советником губернатора Евгения Куйвашева.

Дмитрий Брытков родился в 1973 году в Барнауле. В 1990 году поступил в Уральскую государственную юридическую академию, с 1994 по 2000 годы работал следователем, старшим следователем, помощником прокурора Орджоникидзевского района Екатеринбурга, прокурором отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики прокуратуры Свердловской области. С июля 2000 года — в должности прокурора, старшего прокурора отдела по надзору за исполнением федерального законодательства управления Генпрокуратуры РФ по УрФО. В 2011 году назначен заместителем начальника управления Генпрокуратуры РФ по УрфО - начальником отдела по надзору за исполнением федерального законодательства. Награжден нагрудными знаками «Почетный работник прокуратуры РФ», «За безупречную службу», «За верность закону» II и III степеней, медалью Руденко, медалью Ягужинского, именным оружием.

Татьяна Дрогаева