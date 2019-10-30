Расходы свердловского ТФОМС в 2020 году увеличатся из-за повышения зарплат медработникам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) на 2020 год. Он составит 63,2 млрд руб. — на 7% (4 млрд руб.) выше показателей 2019 года. В 2021 году бюджет увеличится до 67 млрд руб. (106% к показателями 2020 года), в 2022 году составит 70,7 млрд руб. (105% к 2021 году).

Основную часть доходов составят субвенции федерального фонда ОМС, остальное — средства от оказания населению медицинской помощи. «Увеличение субвенций в 2020 году связано с необходимостью увеличить расходы на оплату труда медработников, дополнительным финансовым обеспечением лечения пациентов с онкологическими заболеваниями, а также с оплатой дорогостоящих диагностических исследований»,— пояснил директор ТФОМС Валерий Шелякин.

Анастасия Реутова