Правительство Татарстана покупает ассенизатор за 5,4 млн рублей

ООО «Торговая компания «Коммаш-ГРАЗ» накануне стало победителем тендера на поставку ассенизатора для нужд ГБУ «Хозяйственное управление при кабмине Татарстана» за 5,39 млн руб. Тендер опубликован на портале госзакупок.

Согласно документации, ассенизатор должен быть новым и выпущенным в 2019 году. Мощность двигателя транспорта должна составлять не менее 240 лошадиных сил, а экологический класс транспортного средства должен быть не менее класса «Евро-5». Поворот всасывающей стрелы должен быть не менее 240°.

Деньги на покупку ассенизатора будут выделены из республиканского бюджета. Победитель тендера должен поставить транспортное средство в течение 30 дней со дня заключения договора.

Согласно данным сайта Profile.ru, ООО «Торговая компания «Коммаш-ГРАЗ» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. было основано в 2004 году в Нижнем Новгороде и является «дочкой» АО «Арзамасский завод коммунального машиностроения». Фирма занимается оптовой торговлей прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения.

"Ъ-Казань"