Генпрокуратура предложила Титову разработать поправки в УПК

Генпрокуратура предложила разработать поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, дающие гарантии бизнесменам из «лондонского списка» о неприменении к ним ареста в качестве меры пресечения в случае возвращения в РФ, сообщило надзорное ведомство аппарату уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей Бориса Титова. Прокуратура предложила господину Титову заняться разработкой поправок.

Ведомство предлагает заключать формализованные соглашения между стороной защиты, прокурором и следователем. В соответствии с ним обвиняемый будет обязан «в определенный период времени явиться в орган следствия», а следователь — изменить меру пресечения на не связанную с лишением свободы. Замгенпрокурора РФ Виктор Гринь в своем письме господину Титову сообщил, что в отношении семи фигурантов «лондонского списка» приняты решения о прекращении международного розыска и отмене ареста, еще десяти разъяснена возможность беспрепятственной явки к следователю.

В списке бизнес-омбудсмена более 40 человек. В отношении них возвращение осложнено, поскольку «используемый следственными органами механизм прекращения международного розыска и изменения меры пресечения не регламентирован уголовно-процессуальным законом» и не возлагает на представляемых лиц ответственность за неисполнение взятых на себя обязательств по явке в орган расследования». Таким образом, некоторые бизнесмены, состоящие в списке, не пришли в органы следствия, что стало «препятствием для принятия дальнейших положительных решений» по обращениям бизнес-омбусмена, подчеркнул господин Гринь.

Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину. В первой версии списка было около 20 фигурантов. Генпрокуратура изучила дела всех упомянутых в перечне. Некоторые из них были сняты с розыска, а некоторым дали возможность вернуться в Россию, не опасаясь возможного ареста.

О том, как Борис Титов обсудил с Владимиром Путиным права бизнесменов,— читайте в материале “Ъ” «Уполномоченный по правам омбудсмена».