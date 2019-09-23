«Ижводоканал» объявил закупку на 27,4 млн рублей на закольцовку водоснабжения верхней части Ижевска

МУП «Ижводоканал» объявило торги на закольцовку водоснабжения верхней части Ижевска. Начальная цена контракта составляет 27,41 млн руб. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.

Заявки от участников аукциона принимаются до 30 сентября. Размер обеспечения контракта составляет 1,37 млн руб. Участвовать в закупке могут только субъекты малого предпринимательства или социально-ориентированные некоммерческие организации. Срок завершения работ — не позднее 10 декабря 2019 года. Гарантийный срок на выполненные работы — 48 месяцев с даты подписания акта о приемке работ.