Сегодня исполняется 73 года Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

Его поздравляет вице-президент Российского союза химиков, заместитель председателя совета директоров ПАО «Фосагро» Андрей Гурьев:

— Ваше Святейшество! От лица многотысячного коллектива компании «Фосагро» поздравляю Вас с днем рождения! Этот год знаменателен тем, что вместе с Вами мы отмечаем 50-летие Вашего монашеского пострига и Вашей священнической хиротонии — служения в священном сане. Благодаря Вашей подвижнической деятельности голос Русской православной церкви звучит с новой силой, а свет веры помогает отделить истинные ценности от наносного, ложного. По Вашему благословению мы возродили традицию строительства заводских храмов. Сегодня они построены на каждом нашем предприятии, и люди в этих храмах обращаются к Богу и сегодня возносят молитвы не только о личном, но и о здравии Вашего Святейшества. Общение с Вами, возможность молиться вместе с Вами — большая радость для каждого православного человека. Благодарю Вас за мудрые слова и наставничество, за поддержку наших начинаний. От всей души желаю Вам, Ваше Святейшество, помощи Божией в многотрудном служении, сил и доброго здравия на многая и благая лета!

Поздравление передает председатель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин:

—- Ваше Святейшество! Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего дня рождения! В этот знаменательный день позвольте выразить Вам слова глубокого уважения и признательности за неустанную подвижническую деятельность и ответственное служение во имя процветания и укрепления Отечества, Русской православной церкви, в интересах благополучия и единства нашего народа. Неоценим Ваш личный вклад в поддержание национального консенсуса, межрелигиозного согласия в нашей многоконфессиональной стране, где представители всех религий и этнических групп живут в условиях мира, дружбы и взаимопонимания. Вы многое делаете для сохранения вековых духовно-нравственных ценностей нашего народа, что является одним из важнейших факторов национальной безопасности России. Ваша мировоззренческая позиция по ключевым вопросам бытия является исключительно важной поддержкой для всего православного сообщества, прежде всего молодежи, и способствует укреплению российской государственности, духовной безопасности и нравственного здоровья общества. Сердечно желаю Вам, Ваше Святейшество, крепости физических и духовных сил, благоденствия, больших успехов в высоком служении на благо России и Русской православной церкви.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»