Майнинговая ферма подключится к мощностям «Русала»

На закрытом из-за санкций заводе «Русала» начнут майнить биткойны. Об этом заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. При его участии была создана компания Russian Mining Company, которая и собирается разместить на заводе оборудование для майнинга. Предприятие «Русала» было законсервировано в прошлом году. После введение санкций оно потеряло возможность поставлять алюминий в Соединенные Штаты.

К заводу подведена дешевая электроэнергия, которая позволит запустить цифровой хаб и продавать вычислительные мощности за рубеж. Об этом в интервью “Ъ FM” рассказал Дмитрий Мариничев: «Мы будем формировать инфраструктурное решение, которое позволит использовать вычислительные мощности, фактически арендовать их участникам всего рынка, в первую очередь не находящимся в России.

Основная задача — это формирование инфраструктуры и ее подготовка для использования различными сервисами.

Это абсолютно технический низкоуровневый трафик, который не формирует смыслов, а отрабатывает определенную математическую задачу. Оборудование мы будем производить самостоятельно. Это место было выбрано, во-первых, из-за избытка электроэнергии, которая не утилизируется в достаточном объеме. Во-вторых, из-за более холодного климата, который позволяет снизить затраты на отвод тепла от оборудования. Приток иностранных игроков только увеличится. Мы хотим расположить инженерную инфраструктуру, которую каждый участник в своей юрисдикции будет получать в аренду в соответствии с законами той страны, где он находится».

Компания Мариничева сотрудничает с криптобиржей Cryptonicks, которая зарегистрирована в Великобритании. Вместе они планируют собрать пул майнеров, который контролировал бы 20% мировой добычи биткойна. До недавнего времени структурам Мариничева удавалось собрать лишь 1,5%. Получить пятую часть мировой добычи биткойна вряд ли удастся, считает управляющий партнер финтех-компании DTI Algorithmic Александр Бутманов. Но, по его мнению, Россия может занять заметное место на мировом рынке вычислительных мощностей за счет дешевой электроэнергии: «20% мирового майнинга — амбициозная цель. У нас есть частные предприятия, которые не нарушают законодательства и сдают свои мощности ряду российских и иностранных организаций, частным лицам, то есть это не эксклюзив, а нормальная практика. Предприятия строились для металлургии, промышленности около гидроэлектростанций, поэтому там много дешевого электричества. Мы конкурируем даже с Северным Китаем».

Где биткойну хорошо Читать далее

Закрытый завод «Русала» в Карелии интересен не только структурам Мариничева. Как выяснил РБК, оборудование для майнинга там также поставила компания Cryptouniverse из-за стабильного климата, сейсмоустойчивости и интереса местных властей.

Сергей Гусев