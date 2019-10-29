Диагнозы четырех тысяч инвалидов разгласили на портале госзакупок

Сотрудники дирекции по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты Москвы выложили в открытый доступ персональные данные 3,9 тыс. человек с инвалидностью, нуждающихся в услугах по реабилитации. Информация была размещена на портале госзакупок. В департаменте труда и соцзащиты Москвы признали факт утечки данных, заверив “Ъ”, что «данные были размещены ошибочно» и «порядок размещения отчетных документов» уже изменен. По данным “Ъ”, в отношении сотрудников, допустивших разглашение персональных данных, «приняты меры административного воздействия». При этом опрошенные “Ъ” юристы рекомендуют людям, данные которых были обнародованы, обращаться в суд, полицию и Роскомнадзор.

Издание Russian Deadline во вторник сообщило о массовом разглашении персональных данных людей с инвалидностью. Дирекция по обеспечению деятельности организаций труда и социальной защиты Москвы (учредителем является департамент труда и социальной защиты населения) на портале госзакупок в актах приема-передачи услуг разместила сведения примерно о 3,9 тыс. получателей. Документы содержали ФИО людей, даты рождения, номера паспортов, контактные телефоны, адреса и диагнозы. Поставщиками по госконтрактам выступали, в частности, Институт травматологии имени Приорова и Московское протезно-ортопедическое предприятие. «Утечка персональных данных произошла в рамках как минимум 62 закупок, размещенных в период с конца 2018 года по настоящее время»,— говорится в материале издания (сведения о закупках предоставлены в распоряжение “Ъ”).

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы на запрос “Ъ” сообщил, что проверил факт нарушений и делает «все возможное, чтобы максимально оперативно восстановить защиту персональных данных». «Сразу же был запущен процесс официального удаления данных с портала,— заявили в департаменте.— Внутренняя служебная проверка выяснила причины произошедшего: данные были размещены ошибочно, действий умышленного характера не выявлено». По данным источника “Ъ”, «в отношении сотрудников, которые разместили эти данные, уже приняты меры административного воздействия». В департаменте “Ъ” также сообщили, что «для профилактики подобных инцидентов» «изменен порядок размещения отчетных документов, в которых могут содержаться сведения о персональных данных»: «Совместно с общественными организациями по поддержке людей с инвалидностью ведется мониторинг всех обращений по этой теме».

Председатель совета Московской городской ассоциации родителей детей-инвалидов (МГАРДИ) Юлия Камал сообщила “Ъ”, что в МГАРДИ поступило одно обращение по этому поводу от родителя ребенка-инвалида: «Этот человек не был в списках, но обнаружил информацию. Обращение мы получили в соцсетях и сразу оперативно на него отреагировали — связались с департаментом соцзащиты».

«Мы считаем, что такая ситуация недопустима, нужно принять меры, чтобы эта информация была защищена и такое не повторилось»,— сказала госпожа Камал.





При этом она отметила, что для того, «чтобы информация навредила, нужно, чтобы кто-то ею воспользовался»: «Но сайт госзакупок — это очень специфическая история, там личные данные никогда не публикуются. Трудно представить, что мошенники будут искать их именно там». Однако она признала, что подобные ситуации возможны «из-за недостаточной компетенции сотрудников, которые занимаются публикацией отчетных документов»: «И нам важно, что эта информация с сайта госзакупок уже удалена».

Напомним, в марте 2019 года подобная ситуация имела место в Липецкой области (см. “Ъ” от 21 марта). Представители общественного движения «Пациентский контроль» обнаружили на сайте Единой информационной системы в сфере закупок как минимум восемь закупок управления здравоохранения Липецкой области: ко всем были прикреплены копии контрактов, которые содержали имена пациентов и полную спецификацию слуг — характер и стоимость операций, время в стационаре, лечебное отделение. Также на сайт были выложены протоколы заседания комиссии по отбору и направлению пациентов, в которых раскрывались даты рождения пациентов, места их регистрации и диагнозы. По итогам проверки к дисциплинарной ответственности были привлечены четыре сотрудника управления здравоохранения Липецкой области, в частности уволен начальник отдела материально-технического обеспечения.

Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский заявил “Ъ”, что «речь идет, в частности, о разглашении врачебной тайны — ст. 13 ФЗ-323 “Об основах охраны здоровья граждан в РФ”».

«Конечно, в таких случаях можно обращаться в суд и требовать компенсации морального вреда, но ее размер будет зависеть от последствий и позиции суда. Например, из-за разглашения диагноза человек может потерять работу или это может разрушить его семью»,— сказал он. Однако признал, что «вероятность того, чтобы такая информация стала достоянием всех, невелика»: «Если бы пресса не заметила, никто бы и не заметил». При этом господин Саверский заявил, что в данной ситуации «необходимо возбуждение уголовного дела».

«В настоящее время есть практика применения норм Гражданского кодекса РФ о компенсации гражданам морального вреда, причиненного в результате нарушения правил обработки персональных данных,— пояснил “Ъ” старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин.— Например, в случаях размещения персональных данных граждан на сайтах, обработки данных кредитными организациями». Адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Анна Мамонова сообщила “Ъ”, что разглашение персональных данных инвалидов нарушает требования ФЗ «О персональных данных» и «Об основах охраны здоровья граждан РФ»: «За это предусмотрена дисциплинарная, административная ответственность (ст. 13.11, 13.14 Кодекса РФ об административных правонарушениях) и даже уголовная (ч. 2 ст. 137 УК РФ) ответственность. И данный факт также является основанием для привлечения к гражданско-правовой ответственности — взыскания компенсации морального вреда в судебном порядке. Так, например, инвалидом с учреждения здравоохранения взыскана компенсация морального вреда в размере 110 тыс. руб. за разглашение врачебной тайны». Пострадавшим она рекомендует направить жалобу на имя главного врача медучреждения, а также обращения в Росздравнадзор и прокуратуру, написать заявление в полицию и подать исковое заявление в суд.

Валерия Мишина